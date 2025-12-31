Durante una ceremonia militar celebrada en Taipéi, el presidente de Taiwán, Lai Ching Te, advirtió que las más recientes maniobras militares de China en la zona conforman un factor de riesgo para la estabilidad regional e internacional. Según consignó el medio que publicó el texto fuente, Lai sostuvo que la “expansión autoritaria de China y su creciente coerción han generado una gran incertidumbre y han puesto en peligro la estabilidad regional, al tiempo que han afectado a la navegación, el comercio y la paz en el mundo”. El pronunciamiento tuvo lugar en el contexto de nuevas operaciones castrenses chinas cerca del Estrecho de Taiwán, justo en la víspera del discurso de Fin de Año del líder chino.

De acuerdo con el texto difundido por la fuente original, el presidente de China, Xi Jinping, afirmó en su mensaje dirigido a la nación que la “reunificación” con Taiwán constituye una “tendencia” irreversible, basada en los lazos de “sangre y parentesco” entre los ciudadanos a ambos lados del Estrecho de Taiwán. En sus palabras, “los chinos de ambos lados del Estrecho de Taiwán estamos unidos por sangre y parentesco. La reunificación de nuestra patria, una tendencia de los tiempos, es imparable”. Xi pronunció estas declaraciones en un momento marcado por la intensificación de actividades militares chinas en la región.

Tal como detalló el texto fuente, el presidente chino utilizó el discurso para resaltar los avances que, según él, ha conseguido el país en sectores como la economía digital, los desarrollos aeroespaciales y la mejora de las capacidades de defensa. Xi argumentó que China “se ha convertido en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo en términos de capacidad de innovación”. Destacó el papel que han desempeñado el desarrollo de la inteligencia artificial y la industria de microchips en ese proceso.

El mandatario chino subrayó la evolución simultánea de las capacidades económicas, tecnológicas y de defensa nacional, asegurando que estos factores han elevado la fortaleza del país. “Nuestras capacidades económicas, tecnológicas y de defensa nacional, junto con nuestra fortaleza nacional en general, han alcanzado nuevas cotas”, afirmó. El medio que publicó el texto fuente puntualizó que Xi también atribuyó ese crecimiento a la “innovación y creación” interna, que, según el líder chino, no solo han reforzado las “fuerzas productivas de calidad”, sino que han aportado cambios positivos a la vida cotidiana de la población.

En respuesta al mensaje de Xi y al marco de ejercicios militares, las autoridades taiwanesas pusieron el foco en la posible afectación de las rutas de navegación y las cadenas de suministro, señalando que las acciones desplegadas por China generan incertidumbre política y comercial en la región del Asia-Pacífico. Según reportó la fuente original, el Gobierno de Taipéi expresó preocupación por el impacto de esta presión militar sobre la normalidad en el Estrecho de Taiwán, paso estratégico para el comercio marítimo global.

A lo largo de su intervención, Lai Ching Te reiteró el llamado a la comunidad internacional para prestar atención al incremento de la coerción china. El presidente de Taiwán consideró que el enfoque de Pekín contribuye a aumentar las tensiones no solo a nivel local, sino también regional y global, vista la importancia estratégica del enclave y la interdependencia de los flujos comerciales.

Xi Jinping, de acuerdo con el texto fuente, utilizó su mensaje para proyectar confianza respecto al rumbo económico y tecnológico que sigue China. Insistió en que los logros alcanzados en estos sectores forman parte de una política nacional orientada a modernizar el país y fortalecer su posición global, afirmando que “las innovaciones y creaciones no solo han fomentado las fuerzas productivas de calidad, sino que también han coloreado nuestras vidas”.

Por su parte, el Gobierno de Taiwán ha insistido, según informó la fuente original, en que cualquier incremento en la capacidad militar china en torno al Estrecho debe ser interpretado como un potencial factor de desestabilización, con posibles repercusiones para la seguridad y la economía internacional. Las declaraciones de ambas partes reflejan un momento de tensión frente a la agenda reivindicativa de Pekín y el rechazo reiterado por parte de Taipéi a cualquier intento de modificar el statu quo sin consenso.