Mientras se incrementaron los controles y la presencia policial en Alepo por temor a nuevos ataques, las autoridades confirmaron que un atentado suicida produjo la muerte de un agente y dejó tres heridos, según consignaron fuentes de seguridad citadas por DPA. El hecho ocurrió en la noche del miércoles en la plaza Bab al-Faraj, en pleno centro de la ciudad, cuando un hombre fue interceptado por una patrulla y posteriormente activó un cinturón explosivo que portaba, lo que generó preocupación por posibles intentos de promover inestabilidad en Siria.

De acuerdo con la información recopilada por DPA, la patrulla de la fuerza de Seguridad General siria se encontraba en labores habituales de vigilancia en una de las zonas más transitadas de Alepo. Los uniformados detectaron la actitud sospechosa de un individuo y, al proceder a verificar su identidad, el sujeto desencadenó la explosión, causando la muerte inmediata de uno de los efectivos e hiriendo a otros tres componentes del dispositivo policial.

El agente fallecido se identificó como Mohammad Massat, mientras que otros tres miembros del personal de seguridad, incluyendo al oficial de policía Abdul Ghafour Hassan, sufrieron lesiones de diversa consideración, reportó DPA. Todos fueron trasladados de urgencia a un hospital local, donde recibieron atención médica tras el incidente.

Las autoridades sirias anunciaron la intensificación de los operativos y patrullajes en ciudades principales tales como Alepo y Damasco. Según detalló DPA, los refuerzos de efectivos se desplegaron en mercados, plazas y espacios con alta concurrencia, como parte de una estrategia para prevenir la repetición de hechos similares. Voceros oficiales advirtieron sobre intentos de distintas facciones de provocar desestabilización mediante ataques contra cuerpos de seguridad y la población civil.

Este suceso se inscribe en un contexto de alerta en Siria, donde los recientes atentados han llevado a adoptar nuevas medidas de vigilancia y a realzar las capacidades de respuesta ante amenazas, puntualizó la agencia DPA. Las investigaciones buscan esclarecer si el atacante suicida actuó solo o formaba parte de una organización mayor, así como determinar el posible origen de los explosivos empleados.

Fuentes cercanas a las fuerzas de Seguridad General, citadas por DPA, señalaron que la elección de la plaza Bab al-Faraj para el ataque estaría relacionada con la relevancia del lugar como punto neurálgico en el centro urbano de Alepo, donde confluyen numerosas actividades comerciales y sociales, concentrando diariamente a una gran cantidad de ciudadanos.

Desde el inicio del conflicto interno sirio, la ciudad de Alepo ha sido escenario de numerosos hechos violentos, con ciclos intermitentes de ofensivas y atentados contra personal militar, policial y civiles. Las autoridades sostienen que el refuerzo de la seguridad se mantendrá “el tiempo que resulte necesario” ante la posibilidad de “nuevos intentos de conmocionar el orden público”, según reportó DPA.

El atentado puso nuevamente en alerta a la población local y a los organismos de seguridad, en un clima de desconfianza frente a la posibilidad de incidentes similares en otros puntos del país. Tal como reflejó DPA, permanece elevado el estado de alerta en las principales ciudades y se evalúan acciones adicionales para reducir los riesgos persistentes.

Mientras los heridos se recuperan en el hospital y se realiza el proceso de identificación del atacante, las autoridades enfatizan la necesidad de colaboración ciudadana para detectar comportamientos sospechosos. DPA mostró que el llamado apunta a fortalecer la cooperación entre la sociedad y los cuerpos de seguridad, con especial énfasis en zonas especialmente sensibles como mercados centrales y plazas públicas.