Rueda marca en su mensaje de Fin de Año la hoja de ruta de la Xunta en 2026: "Gobernar, no entretener"

La administración gallega planea duplicar el parque público de vivienda durante la legislatura, con el objetivo de habilitar 4.000 nuevas viviendas para 2026, destinadas especialmente a jóvenes en procesos de emancipación y a las más de 44.000 personas que se han establecido en Galicia durante el último año. Según consignó Europa Press, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, detalló estos objetivos en su mensaje de Fin de Año, donde expuso la hoja de ruta de su Ejecutivo para el bienio que se inicia.

Durante su intervención, transmitida desde el Museo de Pontevedra, Alfonso Rueda subrayó la importancia de la previsibilidad gubernamental e insistió en que la tarea principal de su despacho consiste en “gobernar, no entretener, y mucho menos indignar”. El mandatario expuso que la previsibilidad en sus medidas se verá reflejada desde el 1 de enero, fecha en que entrarán en vigor los presupuestos autonómicos para 2026. Así, presentó la línea de acción del gobierno cimentada en la innovación, el refuerzo sanitario, la promoción de vivienda pública y la protección de los sectores vulnerables.

De acuerdo con el medio Europa Press, Rueda reflexionó sobre la transformación de Galicia hacia un territorio abierto al futuro y reivindicó el valor del diálogo intergeneracional como punto de apoyo ante los desafíos tecnológicos y sociales, como el avance de las redes sociales que, en palabras del presidente, “marcan el compás del mundo”. Alentó a la sociedad gallega a mantener vínculos sólidos con las personas mayores y a compartir historias y experiencias que pueden aportar claves para afrontar los cambios que vendrán.

Entre los retos revisados en el balance anual, Rueda mencionó la gestión de graves incendios forestales, que causaron serias dificultades a distintas comunidades. Explicó que el gobierno desempeñó una labor inmediata para garantizar que nadie quedara sin ayuda y recalcó la necesidad de que todas las partes involucradas colaboren en el desarrollo de bosques más productivos y resistentes ante futuras emergencias.

Tal como reportó Europa Press, el presidente gallego anunció que Galicia contará con el superordenador público más potente del sur de Europa, así como con una de las seis nuevas plantas de Inteligencia Artificial implantadas en el continente. Aseguró que la investigación y la innovación seguirán presentes como motores de desarrollo, permitiendo a la comunidad competir y consolidarse en entornos económicos emergentes.

En materia económica, el jefe del Ejecutivo autonómico hizo hincapié en la relevancia de combatir el proteccionismo y defender los intereses de los productores locales ante barreras comerciales que puedan restringir su actividad. Argumentó que los recursos naturales, el talento local y la estabilidad institucional convierten a Galicia en candidata para liderar sectores como la economía circular y las energías renovables, siguiendo la trayectoria marcada por el sector textil, agroalimentario y automotriz.

La educación ocupó un lugar destacado en el mensaje oficial. Según publicó Europa Press, Alfonso Rueda expresó el compromiso de su administración por destinar los recursos necesarios a asegurar una formación pública, gratuita y de calidad. Vinculó la excelencia educativa con el bienestar de la sociedad y la capacidad de Galicia para afrontar nuevos desafíos. Asimismo, reiteró la voluntad de erradicar el acoso escolar y promover la convivencia y el respeto en todas las aulas.

El mandatario señaló también el avance en políticas para erradicar la violencia de género, a la que describió como una "lacra" a la que se debe responder de manera decidida. Respecto al sistema sanitario, puso de relieve los avances realizados y el alcance del calendario vacunal, considerado uno de los más completos a nivel internacional, además de los programas de detección precoz y los métodos de tratamiento innovadores para combatir el cáncer.

El balance del presidente incluyó una valoración del desarrollo institucional y cultural de Galicia, poniendo en valor la contribución de figuras como Castelao y otros intelectuales que, según afirmó, imaginaron la arquitectura de la Galicia actual. Rueda señaló que muchas de las injusticias históricas ya no forman parte de la experiencia cotidiana, y consideró que las instituciones actuales garantizan que la voz gallega se escuche y no sea ignorada en la toma de decisiones.

En la parte final del mensaje, según detalló Europa Press, Alfonso Rueda envió palabras de solidaridad a aquellas personas que afrontan las festividades en soledad, con problemas de salud o que atraviesan situaciones difíciles, así como a la comunidad emigrante gallega que permanece conectada con su tierra a pesar de la distancia. Destacó que la construcción del futuro de Galicia involucra a todos los sectores de la sociedad, promoviendo la inclusión y el optimismo en la toma de decisiones colectivas.