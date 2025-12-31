La Rafa Nadal Academy cierra un 2025 plagado de éxitos

Casper Ruud logró el mayor título de su carrera al ganar el Mutua Madrid Open y vencer también en Estocolmo durante la temporada reciente, mientras que la Rafa Nadal Academy fortaleció sus planes de expansión internacional y presentó una nueva dirección en su estructura técnica. El medio de comunicación destacó que el año 2025 marcó un nuevo capítulo para la academia fundada en Manacor, con un notable avance en el desarrollo de figuras jóvenes y la obtención de títulos históricos, además del nombramiento de Gustavo Marcaccio como nuevo Director de Tenis para el centro principal y los complejos asociados a nivel mundial.

Según informó la fuente, 2025 constituyó el primer año completo tras la despedida de Rafa Nadal de la competición profesional, periodo catalogado como uno de consolidación y éxito para el proyecto formativo. La academia, que desde 2016 combina formación tenística y educativa en su programa Annual Program, reforzó su presencia en el panorama internacional al tiempo que mantuvo su protagonismo en las categorías junior y profesional. El medio señaló que Iván Ivanov finalizó la temporada en la cima del ranking mundial júnior, logrando títulos en Wimbledon y el US Open, éxitos que elevaron a trece los Grand Slams júnior obtenidos por jugadores formados en la Rafa Nadal Academy.

La publicación detalló que, además de los triunfos obtenidos por Ivanov, Jaume Munar alcanzó el mejor ranking de su carrera al ubicarse en el puesto número 36, avanzó hasta los octavos de final en el US Open por primera vez y jugó un papel central en la consecución del subcampeonato de España en la Copa Davis. La academia fue también testigo del progreso de Alex Eala, que obtuvo su primera victoria en un cuadro final de Grand Slam, se colocó entre las primeras cincuenta jugadoras del escalafón WTA, ganó el torneo WTA de Guadalajara, llegó a la final en Eastbourne y alcanzó las semifinales en el Miami Open.

El medio puntualizó que Coleman Wong festejó sus primeros triunfos en un cuadro principal de Grand Slam, nuevamente en el US Open, mientras que Solana Sierra conquistó el título del Mallorca Women's Championships, constituyéndose en la primera campeona en la historia del torneo. De acuerdo con la fuente, estos resultados reflejaron el trabajo integral que caracteriza al modelo de la academia desde su apertura.

Dentro de las novedades institucionales, la fuente consignó que en septiembre se realizó el anuncio de una nueva estructura técnica, con énfasis en la continuidad del modelo que distingue a la academia. Rafa Nadal, impulsor del proyecto, presentó oficialmente a Gustavo Marcaccio como encargado de coordinar el área de tenis en todas las sedes, tanto en Manacor como en los centros asociados en expansión global.

Según lo comunicado, la academia intensificó durante 2025 sus acciones de internacionalización mediante la inauguración del primer Rafa Nadal Tennis Center en España, ubicado en Marbella. Además, se divulgó la próxima apertura, prevista para 2028, del primer complejo de la marca en América del Sur, específicamente en Porto Bello (Brasil), con el objetivo explícito de afianzar la presencia en nuevos mercados y continuar el crecimiento del proyecto en el ámbito internacional.

El medio concluyó que todos estos avances y logros deportivos consolidaron la posición de la Rafa Nadal Academy como referente en la formación de tenistas de alto nivel y como impulsora de su propio modelo en distintas regiones del mundo, en un año marcado por cambios estructurales y la expansión de su alcance institucional y deportivo.