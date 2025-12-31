La ONU aprueba un presupuesto de casi 2.940 millones de euros con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos

El interventor general de cuentas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Chandramouli Ramanathan, señaló que el comité responsable del presupuesto consiguió alcanzar un consenso a pesar de las presiones existentes, y subrayó el esfuerzo conjunto de los miembros para lograr lo que consideró un récord en los anticipos financieros realizados por los Estados. La noticia principal reside en la reciente aprobación, por parte de la Asamblea General de la ONU, de un nuevo presupuesto para 2026 que suma cerca de 2.939 millones de euros, lo que equivale a algo más de 3.450 millones de dólares, según informó la propia organización tras semanas de complejas negociaciones.

De acuerdo con los datos consignados por la ONU, la decisión implicará una reducción del 15 por ciento en términos financieros respecto al presupuesto previo y eliminará cerca de 2.900 puestos de trabajo para el 1 de enero de 2026, junto con el cese ya efectuado de más de mil empleados. Según destacó el medio internacional, dicha disminución impactará de manera directa en áreas consideradas estratégicas como derechos humanos, cooperación para el desarrollo, asuntos políticos, justicia internacional y asuntos humanitarios.

Tal como publicó la ONU en sus canales oficiales, el presupuesto adoptado recientemente por la Asamblea General no incluye los fondos destinados a operaciones de mantenimiento de la paz, los cuales fueron revisados y aprobados en julio con ajustes similares que también implican restricciones financieras. Los recursos asignados ahora cubrirán las funciones principales de la organización, como la promoción del desarrollo regional, la supervisión de la situación de los derechos humanos en todo el mundo y la atención a emergencias humanitarias.

Ramanathan expresó que “ha sido un año de desafíos”, en referencia a las dificultades presupuestarias enfrentadas, y realizó un llamado a los Estados miembros para que cumplan puntualmente con las contribuciones establecidas a favor del financiamiento del organismo. Según reportó la ONU, tal puntualidad resulta esencial para garantizar la continuidad de las operaciones fundamentales, especialmente en un periodo marcado por contextos internacionales cambiantes y demandas crecientes en asuntos humanitarios y de desarrollo.

El medio detalló que el ajuste fue producto de largas conversaciones entre los representantes de los países miembros, quienes revisaron de manera pormenorizada los compromisos financieros y las necesidades operativas del organismo para el próximo bienio. Las negociaciones incluyeron la valoración del impacto que tendría la reducción de personal en zonas de conflicto, en la gestión de proyectos de desarrollo sostenible y en la respuesta a crisis humanitarias recientes.

La modificación aprobada exigirá a la organización reorganizar equipos y redistribuir recursos para mantener la continuidad de sus misiones principales. Según consignaron los portavoces de la ONU, los recortes afectan tanto a áreas administrativas como a departamentos operativos en los cinco continentes. Además, la institución enfrenta el reto de sostener su presencia global con menos personal y menos recursos, en un momento en el que las demandas internacionales hacia la ONU permanecen elevadas.

De acuerdo con lo publicado por el organismo multilateral, la reducción del 19 por ciento en la plantilla supone un hito en la historia reciente de la organización y obligará a redefinir la carga laboral de los trabajadores restantes. El presupuesto recién adoptado evidencia la tendencia a racionalizar los gastos y limitar el crecimiento institucional ante la menor disponibilidad de fondos aportados por los Estados miembros.

Varios gobiernos, durante el proceso de negociaciones, insistieron en la necesidad de encontrar un equilibrio entre eficiencia, austeridad y mantenimiento de los servicios esenciales, según documentó la ONU. Se indicó que el consenso alcanzado refleja la voluntad de adaptar la estructura de la organización a una nueva realidad financiera, en la que se priorizan programas y se revisan líneas de acción previas.

Por último, la ONU subrayó el carácter independiente del presupuesto aprobado respecto al financiamiento de las operaciones de paz, que suelen ser gestionadas a través de mecanismos específicos y con ciclos de aprobación distintos. De acuerdo con la información oficial, la separación de ambos presupuestos facilita la supervisión de los recursos y permite un análisis más detallado de los compromisos asumidos por los países miembros en distintas áreas de intervención del organismo internacional.