José Mota regresa a la Nochevieja de TVE: "Defiendo la libertad del humor al 100%"

El humorista prepara un nuevo especial para despedir el año, en medio de debates sobre la libertad en la comedia y la corrección política, y enfatiza la importancia de respetar los cambios sociales y el bienestar personal de sus colegas

Durante las últimas semanas, la ausencia de Andreu Buenafuente en la programación especial de Fin de Año ha generado comentarios en el ámbito de la televisión española. José Mota, humorista habitual de esta fecha, expresó su respeto hacia la decisión del presentador catalán. Según informó el medio, Mota explicó que Buenafuente necesitaba un descanso y consideró que la decisión de priorizar la salud y el bienestar personal resulta comprensible, incluso tratándose de una noche tan significativa como la Nochevieja.

José Mota vuelve a ser responsable del especial humorístico previo a las campanadas en Televisión Española, un puesto que ha ocupado en numerosas ocasiones, tal como publicó el medio. Esta edición se produce en un contexto en el que la comedia experimenta debates intensos sobre sus límites y la influencia de la corrección política. Mota reflexionó en torno a estos cambios, enfatizando que el humorista debe disponer de plena libertad creativa. En sus palabras, el cómico "tiene que poder hacer la comedia que cada uno sienta y quiera", y aseguró apostar por esa libertad "al 100%".

El medio detalló que, para Mota, la sociedad se encuentra en permanente transformación, y tanto el humor como los estilos de los propios artistas evolucionan en consecuencia. El humorista remarcó que los tiempos cambian, que existen nuevas maneras y formas de abordar la comedia y que la adaptación resulta necesaria para quienes se dedican a este género sin perder su esencia.

Además, Mota abordó el debate que surge en torno al juicio de actuaciones pasadas de otros compañeros. Según consignó el medio, considera un error evaluar obras del pasado bajo los parámetros sociales y culturales actuales, pues se trataba de contextos muy distintos a los de hoy. Desde su perspectiva, revisar el humor antiguo con la mirada del presente solo sirve para distorsionar la función y el impacto que tuvieron muchos comediantes en su época, cuando las "reglas del juego" eran otras.

En referencia a los rumores sobre la posibilidad de que presentara la transmisión de las Campanadas este año, el humorista despejó las dudas. Señaló que, si hubiera sido elegido para ese puesto, lo habría comunicado sin rodeos, pues sería negativo negar su participación llegado el caso. Según reportó la fuente, finalmente serán la cantante Chenoa y el grupo Estopa quienes despedirán el año desde la Puerta del Sol.

El regreso de Mota a la programación de Nochevieja en la televisión pública ocurre mientras la figura del humorista sigue bajo la observación de la sociedad y los medios. Los debates en torno a la corrección política y los límites del humor marcan el contexto de una edición considerada tradicional en la última noche del año, detalló la publicación. Mota, sin embargo, insiste en la necesidad de respeto hacia los cambios sociales y hacia el bienestar tanto personal como profesional de quienes se dedican a la comedia.

