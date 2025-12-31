Fallece una hombre en una colisión entre un coche y una furgoneta en Legutio (Álava)

La carretera N-240 quedó cerrada al tráfico luego de que personal de emergencia atendió un choque violento entre un turismo y una furgoneta en las proximidades del municipio de Legutio, en Álava. Según informó la Ertzaintza a través de un comunicado, el accidente ocurrió cerca de las cuatro de la tarde y provocó la muerte de un hombre de 61 años, así como lesiones a otras dos personas que fueron trasladadas al Hospital de Txagorritxu.

El incidente, detalló la Ertzaintza, se produjo cuando ambos vehículos colisionaron en plena vía, sin que hasta el momento se conozcan las causas exactas del suceso. Como consecuencia del impacto, los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida de uno de los ocupantes, mientras que los otros dos afectados recibieron atención médica en el lugar y posteriormente se llevó a cabo su traslado a un centro sanitario para su evaluación y tratamiento.

El medio oficial de la policía vasca especificó que la intervención obligó al cierre total de la N-240 en ese tramo, generando alteraciones en la circulación vehicular y requiriendo la coordinación de diferentes cuerpos de emergencia para atender tanto a las personas implicadas como a los conductores que se encontraban en la zona en ese momento. Las autoridades iniciaron de forma inmediata las diligencias correspondientes para esclarecer el origen y las circunstancias exactas del accidente, según consignó la Ertzaintza.

La investigación de la policía autonómica incluye la revisión técnica de los vehículos involucrados, así como la toma de declaraciones a posibles testigos que pudieran aportar datos relevantes. Mientras se avanzaba en las indagaciones, equipos de rescate y limpieza trabajaron en la zona para restablecer la normalidad vial, siguiendo las directrices establecidas por los protocolos de actuación ante emergencias de este tipo, indicó la Ertzaintza en su información remitida a los medios.

El Hospital de Txagorritxu, destino de los heridos, activó los procedimientos habituales para la recepción de personas accidentadas en carretera, manteniendo la colaboración permanente con los servicios de emergencia. El cierre temporal de la N-240, detalló la policía vasca, respondió tanto a la gravedad del siniestro como a la necesidad de preservar pruebas en el lugar de los hechos para la investigación en curso.

Hasta el momento, la Ertzaintza no ha hecho públicos más datos sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre las hipótesis iniciales acerca de lo que pudo desencadenar el accidente. Fuentes oficiales insisten en que el esclarecimiento de los hechos requiere peritajes técnicos y la recogida sistemática de información, incluyendo el estado de la vía y las condiciones meteorológicas en el momento del choque.

Las autoridades locales y los organismos responsables del tráfico en Álava permanecieron en comunicación para regular el tránsito y facilitar las labores de los equipos desplazados a Legutio. Según publicó la Ertzaintza, la reapertura de la carretera se llevó a cabo una vez completadas las labores de emergencia y tras haberse retirado los vehículos siniestrados.