Estopa y Chenoa afrontan sus primeras Campanadas desde la Puerta del Sol: "Nos ha tocado el gordo"

José Muñoz compartió que, a diferencia de otras Nocheviejas celebradas en un ambiente íntimo junto a su familia, esta vez experimentará la transición al Año Nuevo en la Puerta del Sol, expuesto frente a millones de televidentes de todo el país. El cantante reconoció que esta combinación de nostalgia y emoción representa uno de los elementos más singulares de su debut como presentador, junto a su hermano David y la artista Chenoa. De este modo, la noticia principal radica en que Estopa y Chenoa se convierten en los nuevos anfitriones de las Campanadas de RTVE, asumiendo la conducción desde el emblemático balcón madrileño tras el relevo de Andreu Buenafuente, quien se vio obligado a abandonar la cita por razones médicas, según publicó RTVE.

El medio RTVE detalló que tanto la dupla musical como la intérprete se enfrentan a este reto por primera vez, después de anunciarse su fichaje en días recientes. El evento, una de las transmisiones más vistas cada año, tendrá lugar este 31 de diciembre y destacará por el debut de los nuevos presentadores en directo desde el corazón de la capital. Desde la confirmación oficial, los hermanos Muñoz y Chenoa han intensificado los preparativos para ofrecer una retransmisión marcada por la cercanía y el sentido del humor, manteniendo la espontaneidad y la calidez que caracterizan sus trayectorias artísticas.

Según consignó RTVE, los ensayos ya han comenzado en el emblemático balcón de la emblemática plaza, donde los tres anfitriones han demostrado gran complicidad y una actitud positiva ante el desafío que supone guiar las tradicionales doce campanadas que marcan el inicio del nuevo año para millones de hogares. El ambiente de trabajo se ha definido por la mezcla de responsabilidad y entusiasmo, atributos que los presentadores identifican como parte esencial de la experiencia. José Muñoz mencionó que el cambio de escenario respecto a anteriores celebraciones familiares añade un componente emotivo e inédito a su participación, describiendo la experiencia como una interacción entre “mal rollito y buen rollito”, en alusión a los nervios y la expectación que genera esta cita.

El relevo en la conducción surgió de manera inesperada tras conocerse que Andreu Buenafuente no podría cumplir con el compromiso tradicional debido a motivos de salud. De acuerdo con lo informado por la propia RTVE en sus diferentes plataformas, la cadena optó por confiar la señal a Estopa y Chenoa, quienes acogieron la decisión como un reconocimiento y una oportunidad significativa dentro de sus carreras televisivas. Los nuevos presentadores han calificado la experiencia como “un auténtico premio”, e incluso han declarado que “les ha tocado el gordo”, expresión que refleja el valor simbólico y mediático de la invitación.

RTVE subrayó que la preparación para la emisión ha implicado un trabajo a contrarreloj, ajustando contenidos y guion en función tanto del perfil de los nuevos conductores como del estilo tradicional del evento. El objetivo de la cadena es lograr un equilibrio entre la solemnidad característica de las campanadas y el tono desenfadado que los músicos y la cantante suelen exhibir en sus apariciones públicas. Los ensayos han permitido que los protagonistas adapten los formatos habituales a sus formas de comunicación y aseguren una atmósfera de cercanía con la audiencia, manteniendo la relevancia de la cita y su fuerte impacto en la programación de fin de año.

El medio detalló que tanto David como José Muñoz afrontan el acontecimiento con especial interés, conscientes de la atención mediática que genera cada edición de las campanadas televisadas y de la tradición que rodea al evento desde la Puerta del Sol. Chenoa, por su parte, expresó su disposición para aportar calidez y dinamismo al formato, destacando el vínculo emocional que une a los presentadores con el público español durante la despedida de 2025.

La situación creada por la ausencia de Buenafuente ha obligado a la organización a redefinir rápidamente los roles y a coordinar los aspectos técnicos y artísticos del evento con el nuevo equipo. RTVE recalcó que la respuesta de Estopa y Chenoa ha estado marcada por la profesionalidad y la capacidad de adaptación, permitiendo que el emblemático balcón madrileño siga siendo epicentro de una de las celebraciones televisivas más extendidas en el país.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la cadena pública, los tres presentadores han mostrado confianza en su capacidad para conectar con la audiencia manteniendo el espíritu festivo y familiar que caracteriza esta emisión especial. El enfoque busca minimizar las posibles tensiones derivadas del cambio de presentadores y ofrecer un espectáculo capaz de conjugar tradición, espontaneidad y humor.

Los preparativos y ensayos desarrollados en los últimos días han requerido coordinación entre los equipos de producción, guion y realización, quienes han trabajado de manera intensiva para asegurar que la retransmisión transcurra conforme a los estándares de calidad habituales y preserve la esencia histórica del evento en la Puerta del Sol. RTVE subrayó que el éxito de la cita depende tanto del desempeño de los presentadores como de la capacidad para adaptar el formato a los imprevistos surgidos tras la baja médica de Buenafuente.

En este contexto, la cadena pública enfatizó el carácter emblemático de la Puerta del Sol como escenario central de la celebración nacional, un lugar que, año tras año, reúne a miles de personas para marcar el cambio de ciclo y dar la bienvenida al nuevo año. La elección de Estopa y Chenoa como conductores responde, según informó RTVE, al objetivo de reforzar el vínculo emocional con la audiencia y garantizar una transición fluida pese a las circunstancias extraordinarias que motivaron el relevo.