En caso de tener los ojos sensibles se recomienda evitar los delineadores y las máscaras 'waterproof'

La presencia de compuestos específicos como las prostaglandinas en productos populares para el crecimiento de pestañas ha generado preocupación entre especialistas, debido a que estos ingredientes han mostrado capacidad para provocar enrojecimiento ocular, inflamación e incluso blefaritis, una afección que puede comprometer el bienestar de los párpados. Según consigna la Clínica Baviera Madrid, la oftalmóloga Ana María Martín Ucero resaltó el riesgo asociado a ciertos productos de belleza diseñados para la zona ocular y advirtió sobre la necesidad de vigilar tanto los ingredientes como los procedimientos utilizados en su aplicación.

De acuerdo con la información aportada por la Clínica Baviera Madrid, el uso de maquillaje en la zona de los ojos constituye una parte común en las rutinas estéticas diarias, aunque no siempre se considera el posible impacto sobre la salud visual. La doctora Ana María Martín Ucero señaló que existen miles de sustancias químicas en la formulación de cosméticos oculares y algunas de ellas pueden provocar reacciones alérgicas, irritaciones e incluso actuar como disruptores endocrinos. La piel que rodea los párpados se caracteriza por su fina estructura y alta permeabilidad, lo que permite que estos compuestos puedan ser absorbidos con mayor facilidad o desplazarse hacia la película lagrimal. Esta situación puede incrementar la aparición de sequedad ocular, molestias o inflamaciones.

El medio detalló que los productos de uso cotidiano como las máscaras de pestañas y los delineadores revisten especial riesgo, ya que su aplicación próxima al globo ocular incrementa la posibilidad de obstrucción en las glándulas palpebrales o irritación de la superficie ocular, especialmente cuando no se renuevan periódicamente o se comparten entre distintas personas. Además, el empleo de productos resistentes al agua dificulta su remoción y puede amplificar el riesgo de irritación, especialmente en personas con ojos sensibles. Ante este contexto, la especialista de la Clínica Baviera Madrid recomienda que quienes perciban mayor sensibilidad ocular eviten el uso de delineadores y máscaras "waterproof" o resistentes al agua.

La Clínica Baviera Madrid también alerta sobre los riesgos vinculados a otros productos de cosmética avanzada hoy en auge, como los mencionados sérums para el crecimiento de pestañas. Estos productos, según la experta, suelen incluir fármacos que incrementan el crecimiento de las pestañas, pero pueden provocar efectos secundarios, incluidos el enrojecimiento y la blefaritis. Martín Ucero aconseja que, frente a la pérdida de pestañas, el recurso adecuado es consultar a un especialista, quien establecerá el tratamiento apropiado para cada caso.

En el ámbito de las extensiones de pestañas, la doctora Martín Ucero advierte que no solo existe el peligro intrínseco en los productos utilizados, sino también en la técnica de aplicación, ya que el mal uso del pegamento necesario para fijar las extensiones puede derivar en daños sobre la superficie del ojo. Por esta razón, enfatiza la importancia de acudir a un centro de confianza para realizar estos procedimientos.

Como parte de las recomendaciones destinadas a reducir estos riesgos, el medio reportó que se aconseja extremar los cuidados en la aplicación de productos de maquillaje. Es recomendable aplicar el maquillaje a una distancia prudente del lagrimal para evitar el ingreso involuntario de sustancias en el ojo. Previamente al uso de cualquier nuevo producto, Martín Ucero sugiere realizar una prueba en la parte externa del párpado o sobre la muñeca con el fin de descartar una posible reacción alérgica.

La Clínica Baviera Madrid aclara que las indicaciones emitidas no implican la prohibición absoluta del uso de productos cosméticos oculares. El objetivo reside en fomentar una mayor conciencia sobre las eventuales reacciones adversas que pueden surgir en el área periocular y la superficie ocular. Ante la aparición de síntomas, se debe suspender el uso del producto y acudir a un oftalmólogo. En el caso particular de personas diagnosticadas con patologías en la superficie ocular, como el ojo seco o la blefaritis, la experta consultada recomendó considerar la suspensión o, cuando sea posible, la minimización del uso de estos cosméticos y recurrir a productos específicamente diseñados para pacientes con estas condiciones.

El medio remarcó que la doctora subrayó la importancia de no compartir productos como máscaras y delineadores, renovar estos de forma habitual y prestar atención a los ingredientes listados por los fabricantes al seleccionar cosméticos que se aplicarán en el área cercana a los ojos. Además, señaló que el empleo inadecuado de estos productos o la negligencia con su limpieza pueden condicionar el desarrollo de enfermedades oculares, agravando síntomas en personas propensas.

Las recomendaciones de la oftalmóloga de la Clínica Baviera Madrid buscan informar a la población sobre los potenciales riesgos que puede implicar el uso de cosméticos en la zona ocular, apostando por cambios sencillos en la rutina de maquillaje y selección de productos como medidas primordiales para preservar la salud visual.