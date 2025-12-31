El Riyadh Air Metropolitano recibió a más de 2,6 millones de espectadores en 2025

El partido de vuelta de la final femenina de la Liga de Naciones disputado entre España y Alemania fijó una nueva marca de asistencia en el Riyadh Air Metropolitano, con 55.843 espectadores presentes el 2 de diciembre de 2025. El evento, que culminó con la victoria de la Selección Española Femenina por 3-0, sobrepasó ampliamente la cifra precedente de 32.657 asistentes registrada en la final de la UEFA Nations League 2024 en La Cartuja, según datos difundidos por el Atlético de Madrid.

El estadio, además, cerró el año 2025 con más de 2.600.000 personas contabilizadas en su graderío, alcanzando una ocupación media cercana al 90 % durante los encuentros de la temporada, de acuerdo con el comunicado oficial del club citado por diferentes medios. El medio deportivo detalló que esta tasa elevada de ocupación refleja la constancia y el ánimo de la afición colchonera, que respaldó al equipo principal del Atlético de Madrid en veintiséis partidos a lo largo del año.

Dentro de la programación futbolística de 2025, el enfrentamiento con mayor concurrencia se produjo durante el derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid, celebrado el 12 de marzo durante los octavos de final de la Liga de Campeones. La cita reunió a 69.304 espectadores, cifra que se mantuvo como el máximo récord anual del recinto según comunicó el club.

El balance deportivo del Atlético en su estadio incluyó la celebración de 21 victorias, 16 de ellas en la liga doméstica y 5 en la Liga de Campeones, con un total de 63 goles registrados a favor del conjunto rojiblanco. Según consignó el comunicado del Atlético de Madrid, los aficionados también participaron activamente en eventos fuera del calendario oficial. Entre estos destacan la "Noche de Bienvenida", acto que inauguró oficialmente la temporada 2025-2026 y que abrió sus puertas gratuitamente a los socios, así como un entrenamiento abierto ofrecido en octubre con acceso libre para la afición.

Sumado a los partidos oficiales y las numerosas victorias locales, el Riyadh Air Metropolitano se ha convertido en un punto de encuentro relevante para eventos masivos que trascienden el fútbol masculino profesional. Según publicó la entidad, la histórica asistencia al partido de la Selección Española Femenina marca un suceso significativo en la promoción y visibilidad de este deporte, subrayando el crecimiento del interés por el fútbol femenino en España.

El club detalló que la cifra total de espectadores engloba no solo los eventos deportivos sino también otras actividades institucionales y sociales, contribuyendo al continuo aumento del flujo de personas que acuden al recinto a lo largo del año. Estos logros se suman a la trayectoria reciente del estadio y fortalecen su posición como uno de los recintos con mayor afluencia y actividad en el contexto nacional e internacional.

El registro de más de 2,6 millones de asistentes durante el año refleja el impacto y la atracción que el Riyadh Air Metropolitano mantiene tanto para la afición del Atlético de Madrid como para el público general, consolidándose como escenario de grandes citas deportivas y eventos multitudinarios, según informó el club a través de su comunicado oficial.