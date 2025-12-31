El exjugador del Real Madrid Roberto Carlos, operado en Sao Paulo por un problema de corazón

A raíz de una consulta médica inicial enfocada en la pierna, donde se había presentado un trombo, Roberto Carlos, exfutbolista y actual embajador del Real Madrid, recibió atención urgente por una alteración cardíaca detectada durante exámenes adicionales. De acuerdo con la agencia Europa Press, el exdefensor brasileño, de 52 años, fue sometido a una operación de emergencia en un hospital de Sao Paulo luego de que una resonancia magnética revelara una anomalía en el desempeño de su corazón. Tras el procedimiento, allegados informaron que su evolución es favorable y que se encuentra fuera de peligro.

Según consignó Europa Press, el motivo de la visita médica al centro hospitalario de Sao Paulo estaba relacionado con una revisión del estado de su pierna, la cual había requerido seguimiento debido a un pequeño trombo que sufrió en días recientes. No obstante, durante esta consulta se realizaron pruebas complementarias que permitieron identificar el problema cardíaco, lo que llevó al personal especializado a tomar la decisión de intervenir de forma inmediata.

En la intervención, los profesionales implantaron un catéter, una técnica utilizada para tratar ciertas afecciones cardíacas y restablecer el funcionamiento adecuado del órgano. Europa Press indicó que la cirugía resultó exitosa y que Roberto Carlos permanece bajo observación médica para monitorear su recuperación y evitar posibles complicaciones posteriores.

El medio detalló que Roberto Carlos ejerce funciones como embajador institucional del Real Madrid, lo cual lo mantiene en contacto regular con diversas actividades deportivas y sociales vinculadas al club español. Pese al estado de preocupación inicial generado tras la noticia de la intervención, familiares y personas cercanas al exjugador señalaron a Europa Press que su respuesta al tratamiento ha sido positiva y que su estado de salud actual no reviste gravedad.

La identificación de la alteración cardíaca se produjo de manera fortuita, en el contexto de un chequeo que a priori se centraba en un tema vascular periférico. Europa Press apuntó que fue gracias a una resonancia magnética que los médicos notaron el mal funcionamiento cardíaco, lo que confirmó la necesidad de actuar sin demoras.

Roberto Carlos, quien se consolidó como una figura relevante tanto en el fútbol brasileño como en el europeo a lo largo de su carrera, ahora permanece bajo el seguimiento del equipo médico de Sao Paulo tras el éxito de la intervención. Según las fuentes consultadas por Europa Press, los especialistas prevén que su evolución continuará por buen camino en la medida en que respete las indicaciones médicas de recuperación y vigilancia clínica.