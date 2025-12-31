Croacia y Rumanía se incorporan al sistema europeo PURL de contribuciones militares a Ucrania

El mecanismo de la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés) prevé que la adquisición de armamento parte de una solicitud emitida directamente desde Kiev y necesita la validación del comandante de la OTAN en Europa antes de avanzar con los contratos de compra. A continuación, el financiamiento de estos acuerdos se concreta a través de las contribuciones de países europeos y de otros estados externos a la Unión Europea o a la OTAN que respalden a Ucrania. En este marco, Croacia y Rumanía decidieron sumarse a la plataforma aportando 15 y 50 millones de euros respectivamente, según informó el medio que provee esta información.

De acuerdo con la fuente, la iniciativa PURL tiene como objetivo coordinar la adquisición de armas estadounidenses mediante un sistema de contribuciones colectivas europeo. Este proceso cuenta ya con el apoyo activo de varios países, entre los que figuran Alemania, Noruega, Polonia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y España. La lista incorpora tanto a miembros de la Unión Europea y la OTAN, como a naciones externas a estos bloques que han decidido respaldar la defensa militar ucraniana frente a la invasión rusa.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se pronunció tras el anuncio, calificando la adhesión de Croacia y Rumanía como un paso significativo dentro de esta plataforma para reforzar la capacidad defensiva del país ante los ataques de Rusia, consignó el medio de referencia. El canciller ucraniano Andri Sibiha también destacó la importancia de este apoyo económico, valorando especialmente su rol en la consolidación de la seguridad regional y su potencial para acercar la posibilidad de alcanzar una paz estable a largo plazo.

Según publicó la fuente original, la dinámica de la plataforma PURL comienza en el momento en que Ucrania define explícitamente cuáles armamentos requiere. Tras la validación militar de estas solicitudes por parte de la estructura de mando de la OTAN, las compras de equipos y suministros son financiadas con las aportaciones económicas de los países participantes. El sistema permite que tanto estados miembros como otros aliados se sumen y canalicen recursos hacia los pedidos concretos formulados desde Kiev.

La entrada de Croacia y Rumanía en este mecanismo amplía la base de la cooperación internacional organizada en torno al suministro de material bélico a Ucrania, en un contexto donde la colaboración armamentística europea se ha intensificado desde el inicio de la invasión rusa. Las contribuciones financieras ya anunciadas se destinan de forma directa a la adquisición de armamento fundamental para la defensa nacional ucraniana, bajo la coordinación y supervisión de la plataforma europea, detalló el medio que proporciona la información.

El respaldo a través del sistema PURL refleja un esfuerzo integrado por parte de los participantes occidentales en reforzar las capacidades ucranianas y, paralelamente, generar condiciones que contribuyan a la estabilidad en una región marcada por las hostilidades. La inclusión de países tanto intra como extraeuropeos demuestra el interés de un espectro amplio de gobiernos por implicarse activamente en la defensa de Ucrania por medio de la estructura común que facilita la plataforma.

Por último, el medio subraya que la expansión de este sistema de financiación colectiva constituye una de las respuestas diplomáticas y logísticas articuladas desde Europa y Norteamérica, orientada no solo a asistir al gobierno ucraniano, sino también a consolidar alianzas multilaterales en el ámbito de la seguridad internacional. Las declaraciones oficiales de las autoridades ucranianas citadas por la fuente resaltan la importancia de este tipo de iniciativas para resistir la presión militar rusa y mantener abiertos los canales hacia una eventual resolución pacífica del conflicto.