Vox pide en el Congreso modernizar las comisarías y dotar a la Policía de vehículos y uniformes "suficientes"

El documento registrado por Vox sostiene que las comisarías de la Policía Nacional permanecen en condiciones que dificultan el desempeño adecuado de sus funciones por razones como la falta de privacidad y la ubicación poco estratégica de muchas sedes, elementos que la formación considera urgentes de abordar con un plan integral. Según informó Europa Press, este partido presentó en el Congreso una proposición no de ley que exige la modernización, redistribución y mantenimiento de las comisarías, así como una dotación eficaz de recursos materiales disponibles para los agentes.

De acuerdo con la propuesta presentada y difundida el martes, Vox solicita que el Gobierno ponga en marcha un programa urgente enfocado en la renovación tanto de las infraestructuras policiales como de su equipamiento. La formación plantea que los emplazamientos de las delegaciones policiales deben permitir la protección de la privacidad de los agentes, garantizar una buena comunicación interna y asegurar condiciones de accesibilidad óptimas. Además, pide una revisión del diseño y la localización de las comisarías para que la ubicación favorezca una respuesta eficiente y segura.

El partido liderado por Santiago Abascal hace hincapié en la importancia de proveer a las unidades policiales de vehículos en condiciones adecuadas y suficientes uniformes, junto a recursos técnicos considerados imprescindibles para la labor diaria de la Policía Nacional. Vox argumenta que el material actual resulta insuficiente o inadecuado para afrontar los retos de la seguridad pública y las demandas de la actividad cotidiana, según informó Europa Press.

Tal como recoge Europa Press, la iniciativa destaca las denuncias de sindicatos policiales sobre deficiencias específicas que afectan a las instalaciones. Detalla problemáticas como la existencia de goteras, la ausencia de calefacción, así como la falta de espacios que preserven la confidencialidad de los efectivos, situación que, advierten, puede dejar expuesta su identidad y dificultar operaciones delicadas. La proposición también expone la preocupación por la seguridad de las instalaciones, ya que la precariedad de los recursos repercute no solo en el bienestar del personal policial, sino en la eficacia de las intervenciones.

El texto promovido por Vox atribuye la persistencia de estas deficiencias a una supuesta falta de compromiso por parte del Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska. Según publicó Europa Press, la formación acusa a este departamento de mostrar un desinterés prolongado hacia el mantenimiento y mejora de las infraestructuras policiales. Sostiene que el deterioro se ha agudizado en los últimos años y que el equipamiento entregado a los agentes, especialmente los vehículos oficiales, se encuentra en mal estado. Además, señala que los uniformes entregados resultan escasos y, en general, el partido denuncia formas diversas de precariedad que afectan al desarrollo óptimo de las funciones policiales.

Dentro de esta crítica dirigida al Ministerio del Interior, la proposición de Vox enfatiza la importancia de responder a las reivindicaciones de los profesionales del sector. Según el texto presentado, estas carencias en infraestructuras, equipamiento y material afectan de manera directa tanto a la seguridad ciudadana como a la salud laboral de los miembros de la Policía Nacional, según detalló Europa Press. La formación subraya que una mejora en las condiciones materiales y en la distribución de los recursos contribuiría directamente al fortalecimiento del trabajo policial y al aumento de la confianza pública en las instituciones de seguridad.

La proposición no de ley presentada en el Congreso, según publicó Europa Press, recoge las demandas de sindicatos y asociaciones policiales que durante los últimos años han puesto en primer plano la problemática de los recursos escasos, las condiciones precarias y las dificultades asociadas a la falta de inversiones en modernización. En su iniciativa legislativa, Vox pide atención inmediata a estos reclamos y plantea que la actualización de infraestructuras y material debe considerar criterios de eficacia, seguridad y dignidad profesional.