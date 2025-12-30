UNICEF alerta de que la violencia sexual contra la infancia en RDC es "generalizada" y "estructural"

Las cifras asociadas a la violencia sexual en República Democrática del Congo han intensificado las preocupaciones sobre la infancia en el país. De acuerdo con el más reciente informe de UNICEF, solo entre enero y septiembre de este año se han registrado hasta 35.000 casos de violencia sexual contra menores, mientras que los datos de todo 2024 alcanzan cerca de 45.000 episodios de este tipo. El documento advierte que la dimensión real del problema podría ser mucho mayor, pues numerosos casos no llegan a denunciarse debido al miedo, el estigma social y la falta de acceso a servicios adecuados, una situación especialmente grave en las regiones en conflicto.

Según informó UNICEF este lunes, la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en la República Democrática del Congo no solo presenta una alta incidencia, sino que responde también a factores estructurales profundamente arraigados en la sociedad congoleña. El informe difundido precisa que la situación se agrava de manera alarmante a partir de 2022, experimentando un incremento sostenido de casos, muchos de ellos localizados en comunidades de todas las provincias del país.

El reporte del organismo internacional, citado por UNICEF, señala a las zonas de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri como las más afectadas, donde la combinación de violencia armada, desplazamientos forzados y servicios sanitarios insuficientes propician una coyuntura de extrema vulnerabilidad. Detalla que cientos de familias se ven obligadas a desplazarse constantemente para eludir los ataques, lo que expone aún más a los menores a situaciones de explotación y abuso. Los trabajadores sociales que operan en la región han expuesto casos en los que madres recorren largas distancias llevando a sus hijas para que puedan recibir atención médica tras sufrir agresiones, mientras que el miedo a consecuencias sociales y represalias frena a muchas víctimas y familiares a la hora de denunciar.

UNICEF resalta que la violencia sexual afecta de manera especial a las adolescentes, quienes conforman el mayor porcentaje de sobrevivientes dentro de las diferentes franjas de edad evaluadas. La organización también advirtió que los niños y niñas con discapacidad enfrentan riesgos adicionales. Las barreras sociales, comunicativas y físicas dificultan tanto la protección frente a la violencia como el acceso a servicios de justicia y salud. El informe subraya que estas limitaciones acentúan su exposición y los colocan en una posición de mayor vulnerabilidad.

El medio UNICEF consignó que el fenómeno no se limita a las provincias directamente involucradas en el conflicto armado. En regiones del país como Kinshasa y Kasai, la pobreza, la inseguridad alimentaria y el abandono escolar contribuyen al aumento del riesgo de explotación y de matrimonio infantil, expandiendo el alcance del problema a distintas realidades. Datos recogidos por la organización reflejan que cerca del 40% de todos los casos de violencia sexual reportados en la nación africana corresponden a menores, una proporción que se ha cuadruplicado desde 2022.

Dentro del informe, UNICEF también apunta que la crisis de violencia sexual presenta una dimensión regional. Las cifras de 2024 muestran un crecimiento del 30% sobre el total de incidentes comparados con años anteriores. A esto se suma que los datos preliminares de 2025, aún parciales, ya anticipan un volumen de denuncias que podría superar el 80% de los casos documentados durante todo el año anterior.

La atención a las víctimas se ve claramente afectada por la falta de recursos y la inseguridad persistente en el territorio. UNICEF informó que, durante 2024, más de 24.200 menores en las zonas más golpeadas han recibido algún tipo de asistencia, incluyendo apoyo psicosocial y atención médica. No obstante, los recortes en el financiamiento y el aumento de los riesgos derivados del conflicto han obligado a la organización a reducir o suspender múltiples proyectos humanitarios. En la primera mitad de 2025, apenas se logró cubrir el 23% de las necesidades de financiamiento para intervenciones relacionadas con la violencia de género, una caída considerable respecto al 48% alcanzado en el mismo tramo de 2022. Como resultado, la provisión de ayuda para cientos de miles de niños y niñas —incluidos cerca de 300.000 en regiones del este dominadas por el conflicto— se encuentra seriamente amenazada, reportó UNICEF.

Las consecuencias para las víctimas infantiles de violencia sexual van mucho más allá de los daños físicos inmediatos. UNICEF subraya que estos menores enfrentan lesiones de larga duración, traumas psicológicos, embarazos no deseados e incrementos en el riesgo de contraer VIH o infecciones de transmisión sexual, elementos que perpetúan los efectos de la violencia mucho tiempo después de ocurridas las agresiones.

Ante este panorama, UNICEF ha exhortado al Gobierno de la República Democrática del Congo, así como a todas las partes involucradas en el conflicto armado y a los socios internacionales, a reforzar las acciones dirigidas a la rendición de cuentas, proporcionando apoyo a las investigaciones, enjuiciando a los responsables y velando por la protección de las víctimas y los testigos. Instó además a fortalecer los sistemas de recopilación de datos y mejorar los mecanismos de denuncia para garantizar una respuesta más efectiva frente a la magnitud del fenómeno.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, afirmó: “Para abordar esta crisis de violencia sexual es necesario responder inmediatamente y cumplir con el Derecho Internacional en situaciones de conflicto. Los perpetradores deben rendir cuentas, y las mujeres y los niños y niñas deben recibir protección y apoyo”. Russell sostuvo que el temor al estigma social y las amenazas a la integridad física de las víctimas y sus familiares dificultan la denuncia y la búsqueda de ayuda, elementos centrales para comprender la dimensión oculta de la violencia en el país africano.

De acuerdo con el informe, mientras la inestabilidad y la precarización de los servicios de atención continúen, la exposición de los menores a la violencia sexual mantendrá niveles elevados. UNICEF insistió en la urgencia de priorizar la protección de la infancia, asegurando el acceso a servicios integrales y la coordinación entre las entidades estatales, internacionales y comunitarias para contener el avance del fenómeno descrito en la República Democrática del Congo.