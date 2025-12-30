Trump resta importancia las maniobras militares Chinas alrededor de Taiwán: "Llevan 20 ó 25 años" realizándolas

El mandatario estadounidense manifestó que el presidente de China, Xi Jinping, no le notificó sobre las recientes actividades militares en las cercanías de Taiwán, y expresó su escepticismo en cuanto a que este tema llegue a discutirse entre ambos, pese a la relación que calificó como "excelente" entre ambos líderes. La declaración se dio durante una rueda de prensa conjunta celebrada este lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según reportó Europa Press. En ese contexto, Donald Trump afirmó que no siente preocupación respecto a los ejercicios realizados esta semana por tropas chinas junto a Taiwán, argumentando que estas acciones responden a una práctica que, según su punto de vista, data de las últimas dos décadas.

A preguntas de la prensa, Trump respondió de forma directa que no observa ningún motivo de inquietud ante el despliegue militar reciente, indicando que "llevan 20 ó 25 años" ejecutando maniobras de este tipo en esa área, y que incluso anteriormente los ejercicios resultaron de mayor envergadura que los actuales. El medio Europa Press destacó que el mandatario restó importancia a la repercusión internacional de las operaciones, señalando que "ahora la gente lo interpreta de forma un poco diferente", pero insistió en que tales movimientos militares no constituyen una novedad para la región ni para Estados Unidos. Trump subrayó que las fuerzas armadas chinas han mantenido una presencia constante realizando este tipo de entrenamientos en aguas próximas a Taiwán.

El foco de las recientes maniobras de Pekín radica en lo que el gobierno central describe como una "severa advertencia contra fuerzas separatistas que promueven la 'independencia de Taiwán'", de acuerdo con la información recogida por Europa Press. Las autoridades chinas justificaron el despliegue naval y aéreo, que rodeó parcialmente la isla, como parte de una política de rechazo a los movimientos independentistas. Por su parte, la administración de Taipéi respondió rápidamente a las acciones militares. Las autoridades taiwanesas señalaron que consideran las maniobras como actos de "intimidación militar" y condenaron lo que definieron como "provocaciones irresponsables" por parte de China, solicitando la inmediata suspensión de tales actividades.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, la postura de Trump contrasta con el rechazo público expresado desde Taiwán, cuyas autoridades reclaman protección de la comunidad internacional ante lo que describen como incrementos de la presión militar por parte de Pekín. El presidente estadounidense aseguró que la situación no altera la comunicación establecida hasta el momento con Xi Jinping, aunque reiteró su percepción de que estos ejercicios no modifican el equilibrio estratégico ni representan un incremento inesperado en la tensión regional.

La insistencia de Trump en que las operaciones militares chinas ya existían desde hace décadas aporta un matiz diferente a la interpretación predominante entre otros actores internacionales y dentro de la isla asiática, donde se perciben como un desafío directo a la soberanía de Taiwán. Según el medio Europa Press, tanto la frecuencia como la magnitud de estos ejercicios han generado una percepción de amenaza entre parte de la sociedad taiwanesa y sus aliados, reforzando las demandas de seguridad y de apoyo internacional.

El contexto de la rueda de prensa —la comparecencia conjunta con el primer ministro israelí— añade elementos diplomáticos al escenario, poniendo de manifiesto la interacción entre diferentes focos de tensión en la política internacional reciente. Según Europa Press, las declaraciones de Trump buscan transmitir una imagen de estabilidad y control en lo referido a Asia-Pacífico, incluso cuando autoridades insulares y sectores de la comunidad internacional perciben señales de advertencia en la conducta de Pekín.

Tanto las declaraciones directas como el análisis de la situación presentado por Trump y por el gobierno de Taiwán ilustran la complejidad de la relación en el mar de China oriental, donde las maniobras militares se convierten frecuentemente en mensajes políticos dirigidos tanto a la población interna como al contexto internacional, tal como reportó Europa Press.