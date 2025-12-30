Taiwán se compromete a "no intensificar el conflicto" en plenas maniobras militares de China en el estrecho

El mandatario taiwanés Lai Ching Te ha destacado la labor de las autoridades costeras de la isla durante el inicio de las maniobras militares de China, agradeciendo su respuesta profesional ante lo que Pekín ha calificado como una advertencia contundente frente a las tendencias separatistas. En medio de esta tensión, según detalló el medio El Mundo, Lai Ching Te afirmó el compromiso de Taiwán de evitar el aumento del conflicto en la región, mientras el ejército chino incrementa su presencia militar en torno a la isla.

La administración de Lai Ching Te reiteró este martes su objetivo de mantener la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y en el Indo-Pacífico, frente a las presiones y mensajes de advertencia por parte del gobierno chino. De acuerdo con El Mundo, el presidente Lai se pronunció para subrayar la postura de su administración: “Actuaremos con responsabilidad y no intensificaremos el conflicto o provocaremos disputas”, indicó el mandatario en una comunicación pública. Asimismo, señaló que el mantenimiento de la paz en el Estrecho es una aspiración compartida tanto por Taiwán como por la comunidad internacional.

Según publicó El Mundo, los últimos ejercicios militares desplegados por China en el Estrecho de Taiwán alcanzan áreas al norte, suroeste, sureste y este de la isla, y se desarrollan con fuego real. Las operaciones del ejército chino apuntan a ensayar escenarios de combate tanto naval como aéreo, con el objetivo de simular bloqueos de los principales puertos taiwaneses y de otras infraestructuras estratégicas de la isla.

El medio El Mundo reportó que Pekín ha justificado las maniobras alegando que constituyen una advertencia a lo que denomina “fuerzas separatistas” en Taiwán. Las autoridades chinas han insistido en que tienen derecho a adoptar las medidas que consideren apropiadas para responder a lo que perciben como provocaciones independentistas, así como a la cooperación militar entre Taipéi y Estados Unidos, incluida la venta de armamento.

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, manifestó que cualquier esfuerzo por evitar la reunificación de China y Taiwán está destinado al fracaso, según declaraciones recogidas por la agencia Xinhua y citadas por El Mundo. Pekín sostiene que las acciones militares buscan enviar un mensaje claro sobre sus reclamaciones históricas en la región y su rechazo a cualquier movimiento considerado separatista en la isla.

Durante los primeros días de los ejercicios, Lai Ching Te insistió en la importancia de la moderación y el profesionalismo por parte de las fuerzas taiwanesas, agradeciendo públicamente a las autoridades costeras por mantener la calma y actuar dentro del marco de la responsabilidad institucional. “La presión militar por parte de China no es en modo alguno una potencia responsable”, declaró Lai, en referencia a la forma en que el gobierno chino está gestionando la situación, consignó El Mundo.

De acuerdo con la información publicada por El Mundo, el gobierno chino mantiene su postura de que cualquier provocación o colaboración militar externa con Taiwán representa una injerencia en la “cuestión interna” de China. Pekín recalca que la reunificación con la isla constituye un objetivo irrenunciable, sustentado tanto en argumentos históricos como en consideraciones de política nacional.

Las maniobras militares de esta semana, según detalló El Mundo, han abarcado una serie de ejercicios complejos que incluyen prácticas de simulación tanto en el mar como en el espacio aéreo que rodea Taiwán. China ha desplegado barcos de guerra y aviones militares con la finalidad de demostrar capacidad de bloquear los accesos marítimos clave hacia y desde la isla, además de ensayar respuestas a posibles emergencias militares.

El presidente Lai, según difundió El Mundo, reiteró que la responsabilidad de mantener la paz y la estabilidad en la región corresponde tanto a Taiwán como a los actores internacionales involucrados, y aseguró que la isla no participará en actos de provocación durante el periodo en que se desarrollen las maniobras chinas. El mandatario recalcó en sus mensajes dirigidos al público, especialmente a través de redes sociales como Facebook, el compromiso de su gobierno de actuar conforme a los principios de paz y estabilidad.

El Mundo describió que, en medio de este ambiente de tensión, la comunidad internacional observa con atención la evolución de las maniobras, ante la posibilidad de que una escalada pueda afectar las relaciones y la seguridad en la región del Indo-Pacífico. Lai Ching Te reafirma así la postura de Taiwán frente al endurecimiento de la política militar de Pekín y ante el aumento de la presión sobre la isla y su población.