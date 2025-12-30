Principales titulares de los periódicos para el martes 30 de diciembre

Feijóo ha reiterado ante los medios su propuesta de establecer un “cordón sanitario” dirigido directamente hacia Bildu, dejando claro que esta barrera no se extiende a Vox. Esta declaración, recogida por periódicos como EL PAÍS y EL MUNDO, se inscribe en un contexto político marcado por la polarización y la cercanía de procesos electorales, en los que diversos partidos tratan de definir con claridad sus alianzas y distancias estratégicas. El análisis de los titulares de los principales rotativos, tal como recopilan sus portadas para este martes 30 de diciembre, muestra cómo la política nacional e internacional, junto con la actualidad económica, conforman el centro del debate informativo en España.

Según informó EL PAÍS, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado públicamente que dirigió el primer ataque terrestre contra Venezuela. Esta afirmación sitúa la atención en el plano internacional y revela tensiones geoestratégicas en el continente americano. Por otro lado, el rotativo también cita en portada la postura de Feijóo respecto a los límites políticos y sus prioridades a la hora de seleccionar interlocutores parlamentarios, excluyendo a Bildu de cualquier acercamiento.

EL MUNDO destaca el compromiso de Feijóo en la formación de un Ejecutivo orientado a la “limpieza, regeneración y seguridad”, lo que refuerza su mensaje de renovación en la esfera institucional. El mismo diario señala una polémica local con la llamada “guerra del Gordo en Villamanín”, caso en el que se investiga si detrás del reparto del décimo premiado hubo un simple error o si se trata de una estafa, hecho que acapara la atención en la recta final del año debido al impacto social del sorteo.

El comportamiento del mercado inmobiliario se posiciona también en la agenda informativa de este día. De acuerdo con ABC y LA VANGUARDIA, el precio de la vivienda nueva experimenta su mayor encarecimiento de las últimas dos décadas, con ABC apuntando al ritmo de crecimiento más alto en ese periodo. LA VANGUARDIA concreta que el incremento anual ha sido del 13%, cifra que representa uno de los datos más destacados del sector en los últimos tiempos y supone un reto para las familias ante el acceso a la vivienda y la estabilidad de los precios.

A nivel internacional, el vínculo político entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se pone de relieve en LA VANGUARDIA, donde ambos líderes evidencian una postura convergente acerca del futuro de la Franja de Gaza. Esta coincidencia añade otra dimensión a la agenda exterior de Estados Unidos y su papel en los conflictos de Medio Oriente, según detalló el rotativo.

EL PERIÓDICO recoge la decisión de Feijóo de gobernar sin el apoyo de Vox, a pesar de que existen pactos autonómicos con esta formación en diferentes territorios, lo que subraya la estrategia del líder popular de diferenciar la dinámica estatal de los acuerdos regionales. Otro asunto relevante para EL PERIÓDICO es el perfil de los ocho diputados que actúan como ponentes de la nueva ley del taxi, destacando que entre ellos figuran dos exalcaldes y un exconsejero, lo que muestra la pluralidad de trayectorias políticas implicadas en la elaboración de esta normativa.

La presión política sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también aparece en la prensa. LA RAZÓN incide en la crítica de Feijóo hacia Sánchez, a quien acusa de haber llevado al país a un “colapso total”. Este medio publica además un dato sobre la memoria histórica y el terrorismo: la huella de ETA se ha hecho visible en 2.700 actos enaltecedores en la última década, cifra que constata la persistencia del debate sobre la memoria de las víctimas y la gestión del pasado violento en la sociedad española y su representación pública, según informaciones de LA RAZÓN.

Todas estas informaciones ilustran la multiplicidad de temas que ocupan el foco de atención mediático en España, combinando tensiones políticas, fenómenos económicos como la subida de la vivienda, cuestiones de seguridad y memoria, así como acontecimientos internacionales de primer orden que impactan en la agenda nacional según las portadas recopiladas de los principales diarios por sus ediciones de este martes.