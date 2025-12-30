Petro reclama a la Fiscalía colombiana que actúe para extraditar a un "capo" del ELN desde España

El presidente colombiano Gustavo Petro reiteró este lunes la petición a la Fiscalía General de la Nación para que gestione la extradición de Gerly Sánchez Villamizar, conocido como ‘mono Gerley’, quien permanece preso en la prisión de Soto del Real, en España, aguardando los trámites para su traslado a Colombia. Petro dirigió un mensaje en redes sociales instando a la fiscal general Luz Adriana Camargo a pedir oficialmente, por parte del país, la entrega del señalado cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según informó el diario El Tiempo, la Fiscalía colombiana sostiene que el procedimiento ya está en curso desde fines de noviembre, cumpliendo los mecanismos legales y diplomáticos establecidos.

De acuerdo con lo publicado por El Tiempo, Gustavo Petro expresó públicamente su preocupación por lo que consideró una falta de acción del Ministerio Público respecto al pedido de extradición de alias ‘mono Gerley’. En una declaración en la red social X, el mandatario señaló la aparente ausencia de movimientos para solicitar la extradición y calificó al detenido como el “principal lavador de activos del traqueteo del ELN”. Petro subrayó en su publicación: “Es el capo”. Además, sugirió la hipótesis de una posible alianza entre la Fiscalía y el detenido —aunque negó esa posibilidad expresamente— al afirmar: “No soy aliado de ellos, que asesinan sistemáticamente campesinos por codicia”.

El presidente reiteró la petición de extradición dirigiéndose directamente a la fiscal general Luz Adriana Camargo, pidiendo que actúe “por Colombia” para traer a Sánchez Villamizar a territorio nacional. Asimismo, recordó que el sindicado permanece encarcelado en Soto del Real, correspondiendo a la autoridad colombiana avanzar en las gestiones para su traslado jurídico, un proceso en el que también interviene Interpol.

El medio El Tiempo detalló que, a pesar del reclamo público realizado por el jefe de Estado, la Fiscalía General no ha emitido pronunciamientos oficiales hasta la fecha. Sin embargo, fuentes internas del Ministerio Público confirmaron al citado diario que el trámite de extradición de ‘mono Gerley’ se inició el 28 de noviembre del año anterior. Según las fuentes, el proceso avanza por las vías legales y diplomáticas regulares, destacando que no se han producido omisiones ni retrasos administrativos desde el inicio del procedimiento.

Alias ‘mono Gerley’, identificado por las autoridades colombianas como uno de los principales responsables de la estructura financiera del ELN, enfrenta acusaciones de liderar operaciones de lavado de dinero derivadas de actividades ilícitas de la guerrilla. Las gestiones de extradición forman parte de una ofensiva institucional contra los flujos de recursos de grupos armados ilegales. Según fuentes citadas por El Tiempo, la documentación y los requerimientos relacionados con la extradición se han tramitado ante las instancias diplomáticas y judiciales apropiadas, siguiendo las directrices internacionales en coordinación con Interpol y las autoridades españolas.

En su declaración, Petro insistió en la urgencia de que la Fiscalía solicite ante el gobierno español la extradición del detenido para que afronte los procesos penales que corresponden en Colombia. El mandatario enmarcó la solicitud de extradición en el contexto de la lucha contra el crimen organizado y el desmantelamiento de redes de financiación de la guerrilla del ELN.

El diario El Tiempo reportó además que el reclamo de Petro reabre la discusión sobre los procedimientos de cooperación internacional en materia judicial entre Colombia y España, así como el papel del Ministerio Público en la coordinación de los operativos transnacionales contra estructuras criminales de alto perfil. En el caso concreto de Sánchez Villamizar, las autoridades colombianas buscan asegurar su comparecencia ante la justicia nacional para responder por sus presuntas actividades dentro del ELN.

La presencia de Gerly Sánchez Villamizar en una prisión española evidencia la dimensión internacional de los delitos imputados y la necesidad de colaboración entre los sistemas judiciales de ambos países. Según información aportada a El Tiempo por voceros de la Fiscalía, los trámites de extradición comportan un proceso técnico y regulado, motivado por la gravedad de los cargos que se le atribuyen al “mono Gerley”.

Desde la captura de Sánchez Villamizar, las instituciones colombianas han puesto el foco en la importancia de su extradición como medida para avanzar en los procesos judiciales e impactar de forma significativa las finanzas ilegales del ELN. El caso, según consignó el medio El Tiempo, también ha generado debate sobre la comunicación entre el poder ejecutivo y la Fiscalía, así como sobre los plazos y las etapas administrativas involucradas en las extradiciones internacionales.

Mientras el Ministerio Público sostiene que la actuación se realizó sin demoras, el requerimiento constante del presidente busca mantener la visibilidad del proceso y presionar por una respuesta expedita por parte de las autoridades judiciales. La situación también refleja el interés de la administración de Petro por mostrar resultados concretos en la lucha contra las estructuras financieras y operativas de los grupos armados ilegales en Colombia, según puntualizó El Tiempo.