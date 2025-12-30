Muere la ex primera ministra de Bangladesh Jaleda Zia a los 80 años de edad

La vida política de Jaleda Zia estuvo marcada por numerosos episodios judiciales y periodos prolongados de tratamiento médico fuera de Bangladesh, elementos que contribuyeron a delinear tanto su trayectoria como su imagen pública. De acuerdo con el diario bangladesí The Daily Star, la ex primera ministra había regresado recientemente de Reino Unido, país donde recibió atención médica hasta mayo, para enfrentar complicaciones cardíacas y pulmonares que agravaron un estado de salud previamente comprometido. Según confirmó su partido, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Jaleda Zia falleció el martes a los 80 años de edad en el país al que dedicó varias décadas de su vida política.

El BNP difundió la noticia a las 6 de la mañana (hora local) mediante un comunicado en su página oficial en Facebook y apeló a la sociedad a orar por la memoria de su exmandataria. Desde finales de noviembre, Zia había experimentado un deterioro progresivo tras hospitalizaciones derivadas de infecciones múltiples. Si bien el BNP no reveló la causa exacta del deceso, el historial reciente de internaciones y tratamientos médicos configuró el contexto en el que ocurrió su fallecimiento, según consignó The Daily Star.

El anuncio de la muerte de Jaleda Zia provocó múltiples reacciones en la escena política de Bangladesh. Como líder del BNP desde 1981 y figura influyente en el país, condujo a la formación nacionalista en varias fases decisivas. Ejerció el cargo de primera ministra en tres mandatos, entre los cuales dirigió el gobierno de 2001 a 2006. Durante ese periodo surgieron denuncias de corrupción que desembocaron en una condena a diez años de prisión por la supuesta malversación de 31,5 millones de takas, equivalentes a unos 329.000 euros. El partido confirmó que Zia fue exonerada de esta pena cuatro meses antes de su último viaje al extranjero para recibir tratamiento médico.

Jaleda Zia fue una de las rivales históricas de la expresidenta Sheij Hasina. Ambas lideraron el enfrentamiento político en Bangladesh por más de dos décadas, y su antagonismo definió el rumbo de la política local desde los años 90. El medio The Daily Star reportó que Jaleda Zia planeaba presentarse como candidata del BNP en las elecciones de febrero de 2026, lo que habría supuesto su retorno al escenario electoral tras la salida de Hasina del poder. Esta última reside desde hace más de un año en India, luego de enfrentar masivas movilizaciones estudiantiles y protestas que derivaron, según Naciones Unidas, en unas 1.400 muertes.

La figura de Jaleda Zia suscitó tanto respaldo como críticas, según diversas fuentes políticas mencionadas por The Daily Star. Para el BNP y sus simpatizantes, se trató de una líder nacional que encarnó la resistencia y la alternancia política en Bangladesh. Por parte de sectores opuestos, las acusaciones de corrupción y la polarización que caracterizó sus mandatos marcaron el tono de muchas de sus etapas en el gobierno. La trayectoria de Zia incluye además períodos de encarcelamiento, exilio temporal y múltiples intervenciones médicas que, tal como detalló el propio BNP, la mantuvieron alejada de la vida pública en distintas ocasiones.

El fallecimiento de Jaleda Zia abre interrogantes sobre el futuro político del BNP, en momentos previos a las primeras elecciones tras la caída de Hasina. Su partido, mediante mensajes en línea y declaraciones públicas, reiteró el llamado a la población y sus seguidores a recordar su legado, resaltando el impacto que tuvo no solo en el seno del nacionalismo bangladesí sino también en la redefinición del liderazgo femenino político en Sudeste Asiático. The Daily Star documentó que las exequias y los actos de homenaje se están organizando en distintas ciudades de Bangladesh, mientras el BNP solicita a la sociedad unirse en oraciones por quien lideró la formación durante más de cuatro décadas.

Las repercusiones inmediatas tras la noticia abarcan tanto el entorno político como la sociedad civil, donde los debates sobre la herencia política y los conflictos que marcaron la carrera de Zia vuelven a ocupar un espacio central, en una coyuntura nacional donde la sucesión de liderazgos y la reconstrucción institucional seguirán desarrollándose en los próximos meses.