MÓ Global Eyewear acelera su expansión internacional con su desembarco en Perú en 2026

El proceso de expansión de MÓ Global Eyewear hacia nuevos mercados en América Latina avanza tras el acuerdo alcanzado con Comercializadora de la Plata, empresa peruana con experiencia en el sector minorista óptico y colaboraciones con firmas internacionales como Lacoste, Bimba y Lola y Tous. Tal como informó la propia compañía a través de un comunicado, el primer establecimiento en Perú abrirá sus puertas en marzo de 2026 en el centro comercial Jockey Plaza de Lima, considerado uno de los complejos más transitados del país por volumen de visitantes.

De acuerdo con el anuncio oficial citado por el medio, la firma española, que en su país opera bajo la marca Multiópticas, prevé que este nuevo espacio contribuirá al fortalecimiento de su posicionamiento en mercados internacionales, sumándose a las operaciones ya existentes en México. Según lo detallado en el comunicado, la compañía impulsa una estrategia de crecimiento internacional amparada en un ambicioso plan de expansión en Latinoamérica, región donde ya mantiene conversaciones avanzadas para futuras aperturas programadas a concretarse en el año 2026.

La llegada de MÓ Global Eyewear a Perú ocurrirá después de la aprobación de una inyección de capital de 45 millones de euros por parte de su junta de socios, recursos que tienen por objetivo respaldar el desarrollo de la marca fuera de España. En palabras del consejero delegado, Carlos Crespo, difundidas en la comunicación oficial de la empresa, “esta apertura representa mucho más que una nueva ubicación: es fruto del trabajo conjunto, la visión a largo plazo y el compromiso de todos los que formamos MÓ Global Eyewear y refuerza nuestra imagen como referentes en el cuidado visual y auditivo, tanto dentro de España como en nuevos mercados internacionales”.

El medio reportó que la iniciativa de expansión es vista por la dirección de MÓ Global Eyewear como un paso clave en la consolidación dentro del sector óptico y auditivo. La empresa suma así el mercado peruano a los dos puntos de venta en México y sostiene que el acuerdo con Comercializadora de la Plata facilitará la inserción y desarrollo de la marca, considerando la experiencia de este socio local en la introducción y gestión de marcas internacionales.

Según consignó la compañía, la estrategia para América Latina se enfoca en la selección de socios locales con conocimiento del mercado y capacidad de adaptación a las demandas regionales, como parte de su objetivo de crecimiento sostenible fuera de su país de origen. El primer establecimiento estará ubicado en el Jockey Plaza de Lima, un centro neurálgico del comercio peruano, lo que supone, según reportó la compañía, una oportunidad significativa para mejorar la visibilidad y atraer nuevos clientes en un escenario competitivo.

Esta expansión internacional se enmarca en los planes más amplios de la compañía española para diversificar su presencia geográfica y consolidar su reputación más allá del territorio ibérico. De acuerdo con la información publicada, MÓ Global Eyewear anticipa que los frutos de la actual fase de negociaciones en otros países de Latinoamérica podrán verse reflejados en nuevas aperturas en los próximos años, conforme continúe recibiendo el respaldo financiero y estratégico de su junta directiva.

MÓ Global Eyewear, cuya matriz en España ha experimentado un crecimiento sostenido dentro del sector óptico, ahora canaliza su apuesta internacional basado en la experiencia adquirida en mercados como el mexicano. El medio destacó que la asociación con Comercializadora de la Plata permitirá aprovechar sinergias, conocimientos logísticos y redes de distribución ya establecidas por el socio local. Así, la compañía española prevé acelerar su posicionamiento en la región gracias a alianzas estratégicas y una planificación financiera respaldada por la reciente aportación de capital.

La apertura prevista en el Jockey Plaza no solo refuerza la incursión de la marca en Sudamérica, sino que también representa una extensión del modelo operativo que MÓ Global Eyewear ha implementado en otros territorios. Según la información recogida, la empresa valora el conocimiento del socio local sobre el perfil de los consumidores peruanos y la dinámica del comercio en Lima, factores que consideran fundamentales para el éxito del proyecto.

En el contexto del sector óptico internacional, esta operación señala una tendencia creciente de empresas europeas que optan por asociarse con operadores establecidos en América Latina para aumentar su presencia global. De acuerdo con el comunicado, la dirección de MÓ Global Eyewear mantiene como prioridad el refuerzo de su imagen y el liderazgo en servicios de salud visual y auditiva fuera de Europa, con la perspectiva de ampliar su red de tiendas y su oferta de servicios en mercados emergentes.

La empresa contempla que, tras la inauguración en Lima, se abrirán nuevas oportunidades para replicar este modelo de asociación en otras ciudades y países de la región. El medio consignó que, gracias a la nueva inversión de 45 millones de euros, MÓ Global Eyewear podrá no solo consolidar la primera apertura en Perú, sino también escalar sus operaciones en el continente, en línea con la visión a largo plazo mencionada por el consejero delegado.

Finalmente, la compañía proyecta que su incursión en el centro comercial Jockey Plaza permitirá evaluar la receptividad del público peruano y sentar bases para una posible expansión hacia otras ubicaciones estratégicas en el país. Según el comunicado, la alianza con Comercializadora de la Plata forma parte de una política de cooperación que MÓ Global Eyewear considera esencial para garantizar un desarrollo gradual y sostenible en el competitivo entorno latinoamericano.