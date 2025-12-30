Michal Kicinski, cofundador de CD Projekt, adquiere el 100% de la tienda de juegos para PC GOG

La operación se ha valorado en unos 90,7 millones de zlotys, equivalentes a aproximadamente 21,5 millones de euros según la conversión actual, y la totalidad de la financiación proviene de compromisos adquiridos específicamente para la compra. Esta adquisición, según informó el propio Michal Kicinski en un comunicado recogido por diversos medios, garantiza que el ejecutivo, también cofundador de CD Projekt, mantendrá todas sus acciones previas en CD Projekt, empresa de la que continúa siendo socio fundamental. La noticia principal es la compra del 100% de la tienda digital de juegos para PC GOG por parte de Kicinski, quien busca preservar la independencia de la plataforma y su modelo libre de restricciones digitales.

De acuerdo con lo publicado, Michal Kicinski tomó la decisión de adquirir la totalidad de la plataforma luego de 17 años de vínculo con el Grupo CD Projekt. Durante este tiempo, GOG funcionó de manera autónoma dentro del grupo, colaborando con el estudio CD PROJEKT RED en la difusión de títulos reconocidos internacionalmente, como los pertenecientes a las franquicias The Witcher y Cyberpunk 2077. Según detalló el propio Kicinski en una nota de prensa, la tienda seguirá desarrollando su propia línea de trabajo, orientada a mantener su política de ausencia de DRM (gestión de derechos digitales), una característica que ha sido señera desde el nacimiento de la plataforma.

La historia de GOG se remonta a 2008, cuando Michal Kicinski y Marcin Iwinski pusieron en marcha el proyecto con el objetivo de que los jugadores recuperasen el acceso a videojuegos clásicos. "Queríamos asegurar que, una vez que los usuarios compraran un juego, les perteneciese para siempre", explicó Kicinski, según publicó la nota oficial. Este principio se tradujo en la negativa constante de la tienda a imponer restricciones técnicas que limitasen el uso del contenido adquirido, política que continuará invariable tras la adquisición.

El medio original reportó que la independencia de GOG respecto al grupo CD Projekt RED se mantendrá y, además, la colaboración para distribuir títulos principales del estudio polaco sigue asegurada. Las entregas más recientes y conocidas de CD PROJEKT RED, como los juegos ambientados en los universos de The Witcher y Cyberpunk 2077, forman parte del catálogo de GOG y, según el anuncio, continuarán disponibles bajo las condiciones tradicionales del sitio.

La inversión que ha permitido la compra del 100% de GOG no afecta la situación accionarial de Kicinski dentro de CD Projekt, tal como quedó consignado en la información oficial. La financiación empleada para la operación procede de compromisos financieros externos al grupo, lo que implica que la estructura de propiedad de CD Projekt permanece inalterada.

Para el futuro inmediato, GOG no solo mantendrá su enfoque en títulos clásicos, sino que también prevé expandirse con nuevas propuestas de espíritu retro. Según señaló Kicinski en la propia nota de prensa, algunas de estas producciones en desarrollo podrían estrenarse en el año 2026 y el ejecutivo expresó su confianza en que "tendrán un gran éxito en GOG". La plataforma, en consecuencia, refuerza su identidad centrada en conservar y revitalizar videojuegos de generaciones anteriores, mientras ofrece un espacio libre de DRM para creaciones contemporáneas inspiradas en estéticas y dinámicas del pasado.

A lo largo de sus años de trayectoria, GOG se consolidó como una tienda con una oferta singular en el mercado de distribución digital de videojuegos para PC, especialmente por su énfasis en el respeto a los derechos del consumidor y la accesibilidad de los juegos adquiridos. El respaldo del propio Kicinski a través de la adquisición apuntala la continuidad de esta política.

En el mismo comunicado, el empresario reiteró el compromiso de GOG con desarrolladores y clientes, señalando que la filosofía original de la tienda se verá reforzada a partir de la nueva etapa bajo su control absoluto. La intención es preservar la independencia operativa y asegurar que la relación directa con los jugadores siga constituyendo el eje del trabajo cotidiano de la plataforma.

Como recordó el medio en diferentes fragmentos, GOG surgió como respuesta a una demanda creciente de los propios jugadores, que aspiraban a contar con un modelo de propiedad total sobre los títulos comprados, sin vínculos obligatorios ni software adicional para acceder o mantener el acceso a sus juegos. Esa premisa se mantendrá bajo la gestión directa de Kicinski, quien figura como uno de los nombres más relevantes de la industria polaca del videojuego.

Según lo informado, la nueva etapa de GOG implicará tanto el mantenimiento de los acuerdos vigentes con CD PROJEKT RED como la apertura de espacio a nuevos lanzamientos ligados a tradiciones del pasado. Las estimaciones de Kicinski plantean una apuesta firme por el desarrollo de videojuegos retro, incorporando a la oferta de la tienda una variedad de producciones que buscan cubrir intereses nostálgicos y preferencias actuales.

La operación anunciada no solo preserva la estructura organizativa y el proyecto inicial de GOG, sino que también constituye una muestra del interés de los fundadores por defender un modelo de distribución orientado a la preservación, la transparencia y la eliminación de barreras técnicas en el acceso a la cultura digital lúdica.