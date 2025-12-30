Más de 3 millones de fieles han asistido a las audiencias y celebraciones en el Vaticano en 2025

En diciembre de 2025, el Vaticano registró la mayor afluencia del año en el rezo del Ángelus, con cerca de 250.000 personas reunidas para participar en la tradicional oración mariana, según datos oficiales publicados por la Prefectura de la Casa Pontificia y reportados por Vatican News. Estas cifras forman parte de un informe sobre la asistencia de fieles a las diversas actividades religiosas en la Ciudad del Vaticano durante 2025, que abarca los pontificados de Francisco y, tras su hospitalización y la posterior elección, de León XIV.

La Prefectura de la Casa Pontificia reportó que, al finalizar 2025, el número total de participantes en las audiencias y celebraciones litúrgicas celebradas en el Vaticano alcanzó los 3.176.620, según detalló Vatican News. Este balance incluye la suma de las presencias en audiencias generales y jubilares, audiencias especiales, celebraciones litúrgicas y los rezos del Ángelus realizados a lo largo del año.

Durante el periodo comprendido entre enero y abril, bajo el pontificado del Papa Francisco y hasta la fecha del 14 de febrero, se registraron 262.820 fieles, desglosados en 60.500 asistentes a ocho audiencias generales y jubilares, 10.320 a audiencias especiales, 62.000 a celebraciones litúrgicas y 130.000 al rezo del Ángelus. Según Vatican News, este recuento contempló la última audiencia general presidida por Francisco, efectuada el 12 de febrero, antes de que una hospitalización en el Policlínico Gemelli forzara la suspensión de las actividades públicas posteriores.

Posteriormente, con la elección de León XIV y durante el resto del año, asistieron al Vaticano 2.913.800 fieles. Este grupo incluyó 1.069.000 participantes en las 36 audiencias generales y jubilares, 148.300 en audiencias especiales, 796.500 en celebraciones litúrgicas y alrededor de 900.000 en los rezos dominicales del Ángelus, según detalló la publicación oficial. De acuerdo con el balance consignado por Vatican News, octubre representó otro pico significativo en la asistencia: se congregaron unas 200.000 personas en celebraciones litúrgicas y cerca de 295.000 en audiencias generales y jubilares.

La Prefectura de la Casa Pontificia subrayó en su informe el detalle de la distribución de participantes en las distintas instancias religiosas, reflejando una notable respuesta de la comunidad católica mundial tanto durante la última etapa del pontificado de Francisco como en el inicio del ministerio de León XIV. Además, el registro exhaustivo de la afluencia incluye la especificación de fechas clave, como la interrupción derivada del ingreso hospitalario del Papa Francisco.

En el mismo reporte anual difundido por Vatican News y basado en informaciones de la Agencia Fides, se conoció la cifra de misioneros asesinados en el mundo durante 2025. Un total de 17 agentes pastorales —sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos— perdieron la vida en distintos escenarios internacionales. África reportó el mayor número de víctimas, con 10 asesinados: 6 sacerdotes, 2 seminaristas y 2 catequistas. Los países más afectados por hechos violentos contra religiosos y colaboradores pastorales fueron Nigeria, Burkina Faso, Sierra Leona, Kenia y Sudán.

En el continente americano, cuatro misioneros murieron a causa de la violencia: dos religiosas en Haití, un sacerdote en México y un presbítero de origen indio en Estados Unidos. El balance de la Agencia Fides citado por Vatican News señala que en Asia dos sacerdotes —uno en Myanmar y otro en Filipinas— fueron asesinados durante el año, y en Europa se informó del asesinato de un sacerdote en Polonia.

Estas cifras, recopiladas por las instancias vaticanas, reflejan tanto el impacto mundial de las ceremonias y acontecimientos en el Vaticano como el entorno de riesgo al que se enfrentan los misioneros y agentes pastorales en distintas regiones. Las estadísticas publicadas por Vatican News, en base a los datos de la Prefectura de la Casa Pontificia y la Agencia Fides, documentan el alcance y las consecuencias de la labor religiosa y social efectuada durante 2025.