Luitingo, tajante sobre Jessica Bueno: "Cada uno con su vida, que cada uno sea feliz"

Durante su conversación con el equipo de Europa Press, Luitingo compartió que uno de sus principales deseos personales consiste en formar su propia familia y experimentar la paternidad. El cantante andaluz sostiene que esa aspiración proviene de sus vivencias durante la infancia, rodeado de hermanos y de un entorno familiar con presencia constante de niños, lo que le ha llevado a sentirse capacitado para ser un buen padre cuando llegue el momento. Así lo expresó en sus declaraciones recogidas por Europa Press: “Es una de las ilusiones más grandes que tendría en mi vida, el ser padre, tío. Siempre lo he querido porque en mi casa somos tres niños [...] siempre hemos estado rodeados de niños y además que me gusta, sería un buen padre, sería un buen padre”.

En medio de esta etapa de transformación personal y reflexión sobre su vida sentimental, Luitingo manifestó ante Europa Press su determinación de marcar distancia con su pasado afectivo, especialmente con su expareja Jessica Bueno. El cantante, conocido por su sinceridad, señaló que su intención es mirar hacia adelante, adoptando como prioridad la búsqueda de su propia felicidad y la de quienes le rodean. Al ser consultado sobre la posibilidad de un reencuentro con Bueno, Luitingo respondió con claridad: “Ya está, cada uno con su vida, que cada uno sea feliz. Le felicito el año a todo el mundo y que cada uno viva su vida como la quiera vivir, claro que sí”. Estas palabras, reproducidas por Europa Press, reflejan la voluntad del artista de mantener una actitud de respeto, pero sin interferir en la vida de su ex pareja.

Sobre cómo actuaría si se diera la circunstancia de coincidir nuevamente con Jessica Bueno, Luitingo dejó ver que su preferencia sería mantener cierta distancia física y emocional: “Claro, más lejos si puedo, ahí está. Si puedo irme a Alemania, mejor. No, no, no, que va, yo respeto por supuesto, pero no... que sale de frente algún día, por respeto, por educación y por cortesía, pero que no voy a ir '¡hola!', yo no, no, no”. Estas declaraciones, consignadas por Europa Press, subrayan la decisión del artista de separar su presente de los capítulos ya cerrados de su pasado, bajo la premisa de la educación y el respeto mutuo pero evitando cualquier acercamiento voluntario.

Pese a esta toma de distancia, Luitingo afirmó que el amor mantiene un papel fundamental en su vida y que no ha renunciado a sus propios sentimientos. Europa Press lo cita reconociendo que siempre ha sido “una persona muy enamoradiza”, lo que explica su apertura a nuevas etapas sentimentales y emocionales, así como su deseo de vincularse nuevamente de manera profunda cuando lo considere adecuado.

En el contexto actual, según reportó Europa Press, el cantante se encuentra centrado en sus valores familiares y en la definición de sus prioridades, lo que ha influido de manera directa en sus declaraciones públicas, en las que ha optado por dejar atrás situaciones pasadas y abrirse a nuevas posibilidades. El artista describe su entorno familiar como un espacio en el que la presencia de niños ha sido una constante, reforzando sus aspiraciones personales de replicar ese modelo a futuro.

El medio Europa Press detalló que Luitingo no elude su historial emocional, sino que opta por canalizar sus experiencias hacia planes personales orientados a la estabilidad y el desarrollo en el ámbito familiar. Sus palabras transmiten la intención de apostar por una vida enfocada en el crecimiento interno y la realización de metas personales que para él resultan esenciales, como la paternidad.

Esta etapa de cambios tiene también impacto en su manera de exponerse públicamente, reiterando la importancia de establecer límites claros con personas de su pasado, a fin de evitar malentendidos o interpretaciones erróneas sobre sus deseos y prioridades actuales, según subraya Europa Press. De esta manera, Luitingo pone de manifiesto la relevancia de mantener el foco en el bienestar propio y en la construcción de un futuro en el que el amor y la familia ocupen un lugar central en su vida y proyecto personal.