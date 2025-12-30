Fabiola Martínez, sin palabras ante la nueva ilusión de Bertín Osborne

Al manifestar que estas fechas resultan especialmente familiares y tranquilas para ella, Fabiola Martínez evitó comentar directamente sobre las recientes informaciones que sitúan a Bertín Osborne, su expareja, junto a una nueva mujer. Todas las miradas apuntaron a la modelo tras semanas de atención mediática sobre la intimidad del presentador, según informó el medio consultado.

De acuerdo con lo publicado, la vida sentimental de Bertín Osborne ocupó titulares recientes debido a los rumores que lo vinculan con Sofía, una joven de ascendencia brasileño-holandesa de 29 años. El artista fue visto en compañía de esta mujer en una fiesta organizada por "El Turronero", incrementando las especulaciones en torno a su posible nueva relación. El propio Osborne se encargó de aclarar públicamente que continúa soltero, sin una relación formal, y que disfruta de su independencia personal. Según declaraciones recogidas por el medio, el presentador abordó el tema con humor, asegurando que, de tener una novia estable, no asistiría a eventos públicos con ella y mencionando que suele salir recurrentemente con diferentes personas.

Durante este foco de atención sobre Osborne, la reacción de Fabiola Martínez generó igualmente comentario. Al verse rodeada por cámaras y periodistas, expresó su asombro con una frase: "Ni una rueda de prensa, vamos. Ni en una convocatoria de rueda de prensa, ¡qué barbaridad!", citó el medio. Rechazó así pronunciarse sobre la supuesta nueva ilusión de Osborne y eligió no alimentar el interés sobre ese aspecto de la vida del cantante.

Según consignó el medio, Martínez se enfocó en compartir cómo vive estos días festivos, remarcando que atraviesa "muy bien, muy bien, muy familiar" este periodo, y subrayó que para ella la familia representa la mayor prioridad. A pesar de la insistencia periodística, la modelo optó por no hacer valoraciones sobre la situación actual de Osborne, acentuando en todo momento su intención de preservar la serenidad y la privacidad en su entorno, especialmente para proteger el bienestar de sus hijos.

El medio remarcó que la decisión de Martínez de no intervenir en la esfera pública respecto a la nueva vida amorosa del presentador coincide con un contexto de notable expectación mediática, fenómeno que ella misma calificó como abrumador en sus reacciones frente a los reporteros. A pesar de todo el interés que suscita la vida personal de Osborne, tanto el cantante como su exesposa han preferido mantener enfoques separados, él desmintiendo toda oficialización de un nuevo vínculo sentimental y ella recalcando la importancia de la familia y la rutina cotidiana durante estas fechas.