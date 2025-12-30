Agencias

Estados Unidos sanciona a individuos y empresas de Irán y Venezuela, incluido el fabricante de drones Eansa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), agencia adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha anunciado este martes sanciones contra ciudadanos y entidades residentes de Irán y Venezuela, incluido un fabricante de drones no tripulados del país bañado por el Caribe.

Así, Washington ha incluido en una 'lista negra' a la Empresa Aeronáutica Nacional (Eansa) tras acusarla de montar drones Mohajer de la Qods Aviation Industries (QAI) que después comercializa como drones modelo ANSU. Esto habría generado "millones de dólares" para la empresa.

En consecuencia, se ha sancionado también al presidente de Eansa, José Jesús Urdaneta González, como cabeza visible de la firma latinoamericana. La OFAC ha procesado también a otros individuos por proporcionar materiales explosivos y de propulsión para cohetería a la iraní Parchin Chemical Industries.

El organismo ha indicado que toda propiedad que posean directa o indirectamente en Estados Unidos deberá ser comunicada al Gobierno para su congelación, al igual que aquellos bienes o entidades controlados al 50% o más por parte de las sociedades o personas sancionadas.

El OFAC ha recordado que la violación de las sanciones comportará la apertura de un proceso civil o criminal. Asimismo, las instituciones financieras o personas físicas que provean a los sancionados de "ciertos servicios" podrían ser castigados también.

"El [Departamento del] Tesoro responsabiliza a Irán y Venezuela por su agresiva y temeraria proliferación de armas letales en todo el mundo. Seguiremos tomando medidas decididas para arruinar a quienes permiten que el complejo militar-industrial iraní acceda a nuestro sistema financiero", ha afirmado el subsecretario del Tesoro para la Inteligencia Financiera y Antiterrorista, John Hurley.

