Escribano y Rheinmetall presentan a Defensa una alternativa nacional a la tecnología israelí para el SILAM

El reciente desarrollo de una alternativa completamente nacional para el sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM) se enmarca en el esfuerzo de España por desligar su industria armamentística de la dependencia tecnológica extranjera, según detalló Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) junto con la filial española de la alemana Rheinmetall. Las empresas presentaron al Ministerio de Defensa una propuesta estructurada para cubrir las necesidades del programa SILAM, después de que la licitación inicial, valorada en alrededor de 700 millones de euros, fuera cancelada tras el veto estatal al comercio de armas con Israel, consignó el medio.

De acuerdo con la información proporcionada por Escribano y Rheinmetall, el proceso de elaboración de la nueva propuesta nacional requirió una colaboración continua con la Dirección General de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa. Las compañías indicaron, según publicó el medio, que dicha coordinación permitió analizar las necesidades técnicas y operativas del Ejército de Tierra, además de revisar las capacidades industriales españolas disponibles, con el objetivo de ofrecer una solución alineada con las prioridades estratégicas del Estado.

La cancelación de la adjudicación primigenia del SILAM a la unión temporal de empresas formada por Escribano y Rheinmetall se produjo en septiembre de 2023, en el contexto de la decisión del Gobierno de frenar el comercio de material militar con Israel. Este cambio se debió a la política española en contra del genocidio en Gaza y en respaldo a la población palestina, una medida que entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 23 de septiembre.

El programa presentado contempla una ejecución en fases, que abarca la entrega de lanzadores tanto operativos como de pruebas, además de vehículos de municionamiento, reconocimiento y puestos de mando, y el diseño y certificación de cohetes de entrenamiento y guiados. Conforme destacaron ambas compañías, la iniciativa permitirá avanzar hacia un dominio tecnológico pleno sobre el sistema SILAM y asegurar su compatibilidad con las necesidades futuras de las Fuerzas Armadas. "Este planteamiento permitirá avanzar de forma progresiva hacia la plena madurez tecnológica del sistema, asegurando su adecuación a los requisitos operativos y su sostenibilidad a largo plazo", afirmaron Escribano y Rheinmetall en un comunicado recogido por el medio.

La estrategia de integración del SILAM se inscribe en el 'Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa', desarrollado por el propio Gobierno, donde se agrupan los principales proyectos de renovación militar y de fortalecimiento industrial. Según informó el medio, el programa no solo responde a los requerimientos operativos específicos del Ejército español, sino que contribuye al fortalecimiento de capacidades militares tanto de la Unión Europea como de la OTAN y promueve el desarrollo industrial, la innovación tecnológica y la consolidación de cadenas de suministro nacionales.

En este contexto, los portavoces de Escribano y Rheinmetall incidieron en el impacto que tiene el proyecto para el posicionamiento de la industria española de defensa a escala internacional. Subrayaron que esta tecnología situaría a España en un reducido grupo de países con capacidad plena para diseñar, desarrollar y fabricar cohetes guiados bajo control soberano. "La iniciativa consolida a la industria nacional como un socio estratégico fiable y capacitado para abordar programas complejos, incrementando su competitividad y proyección futura", expusieron ambas compañías.

El medio señaló también que la nueva propuesta permitirá a España adquirir, mediante medios propios, las competencias necesarias para el ciclo completo de vida del sistema, desde el diseño hasta la fabricación, lo que refuerza la autonomía estratégica y el control nacional sobre conocimientos críticos.

La presentación de la alternativa nacional a la tecnología israelí para el SILAM se produjo poco después de que el Gobierno autorizara, en el último Consejo de Ministros del año celebrado el 23 de diciembre, una excepción al veto sobre transacciones de material de defensa con Israel, exclusivamente en beneficio de una serie de proyectos encabezados por Airbus. De acuerdo con la ministra de Defensa, Margarita Robles, la transferencia de materiales israelíes para estos proyectos respondió a razones vinculadas a la exportación y la competitividad industrial, desligadas de cualquier finalidad militar directa relacionada con armas.

Según expuso Robles, Airbus, en la que el Estado español mantiene aproximadamente el 4% del capital, requiere tales transferencias tecnológicas para avanzar en el desarrollo y la exportación de aeronaves como el A400M, A330MRTT, C295 y el sistema SIRTAP (programa de drones militares). Al respecto, la ministra argumentó que esta excepción buscaba proteger la viabilidad industrial de líneas productivas de alta cualificación en España, en particular en instalaciones como las de San Pablo, Sevilla, garantizando de ese modo miles de empleos.

El Ejecutivo precisó, según consignó el medio, que estos proyectos tienen un efecto tractor para el sector y que resultan imprescindibles para preservar la autonomía estratégica, el tejido industrial y la proyección tecnológica del país. En palabras del Gobierno recogidas por el medio, la interrupción de la cooperación tecnológica con Israel en estos ámbitos implicaría riesgos industriales, económicos, laborales y técnicos que pondrían en peligro tanto la continuidad de los programas como la capacidad de España para mantenerse como actor relevante en el sector aeroespacial y de defensa.

El medio recogió que, pese a la excepción otorgada para Airbus, el Ministerio de Defensa impulsa un plan de desvinculación progresiva de la tecnología militar israelí en programas de armamento, en consonancia con los principios de la política exterior española ante el conflicto en Gaza y el apoyo a la población palestina. De ese modo, la solución propuesta para el SILAM refuerza la apuesta estatal por la autonomía y la consolidación nacional de capacidades tecnológicas en el ámbito de defensa.