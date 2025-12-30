Detenido un tercer hombre como presunto autor de un homicidio en Puente de Vallecas

Luego de que el Grupo VI de Homicidios asumiera las investigaciones por la muerte ocurrida el 25 de diciembre en la calle Lagartera, en Puente de Vallecas, las pesquisas avanzaron hasta permitir la identificación y detención de un tercer implicado en el crimen. La Policía Nacional arrestó el 29 de diciembre a un joven español de 20 años como presunto responsable del homicidio, según información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

De acuerdo con lo reportado en el comunicado oficial, las primeras actuaciones habían derivado en la detención de dos individuos relacionados con la agresión mortal. Posteriormente, al profundizar en el análisis de los hechos y tras nuevas indagaciones, los agentes localizaron a un tercer participante, a quien atribuyen también un papel en el suceso que terminó con la muerte de una persona en el citado distrito madrileño.

El medio consignó que la detención de este último sospechoso se realizó cuatro días después del crimen. Tras quedar bajo custodia policial, el joven fue puesto a disposición de la autoridad judicial pertinente, como parte del procedimiento judicial por el presunto delito de homicidio. La policía no ha difundido, por el momento, detalles específicos sobre la víctima, la motivación del crimen ni la relación entre los implicados y la persona fallecida.

En su comunicado, la Jefatura Superior de Madrid también detalló que la intervención de agentes especializados fue indispensable para esclarecer el caso. Desde el principio, el Grupo VI de Homicidios lideró la investigación de la agresión de la calle Lagartera, una acción que inicialmente solo involucraba a los dos primeros detenidos. La incorporación del tercer sospechoso, tras las recientes averiguaciones, cambia el enfoque en la investigación y apunta a una posible participación conjunta en el homicidio.

De acuerdo con los datos proporcionados por la policía y recogidos en el comunicado oficial, la actualidad del caso muestra que los tres varones arrestados se encuentran implicados de forma directa en la muerte registrada en Puente de Vallecas el día de Navidad. No se conocen, hasta el momento, otros detalles sobre el estado de la investigación judicial, las medidas adoptadas por el juzgado correspondiente ni nuevas acciones policiales relacionadas con el caso.

El medio resaltó que la detención de este tercer individuo representa una ampliación del círculo de investigados en el expediente relacionado con este suceso, que generó alarma en el barrio madrileño en plena temporada festiva. La policía subrayó la importancia de las indagaciones llevadas adelante para reconstruir el desarrollo de los hechos y proceder a identificar a los responsables, lo que condujo al arresto de este joven de nacionalidad española.

La investigación, liderada desde el inicio por el Grupo VI de Homicidios, continúa en desarrollo mientras la policía y el juzgado buscan esclarecer todos los aspectos relacionados con el crimen ocurrido el 25 de diciembre en la calle Lagartera, según informó la Jefatura Superior de Madrid.