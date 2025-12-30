Citigroup aprueba la venta de sus operaciones en Rusia con pérdidas de 1.000 millones

El impacto financiero de la venta de la filial rusa de Citigroup incluye un efecto negativo por ajuste de conversión de moneda de 1.600 millones de dólares (1.360 millones de euros), que se verá parcialmente mitigado por ingresos y bajas contables previstas, según detalló el medio fuente. La dirección de la compañía estadounidense dio luz verde a la salida definitiva de AO Citibank, su entidad operativa en Rusia, lo que se traduce en una operación sujeta a la obtención de autorizaciones tanto de organismos reguladores locales como extranjeros, como publicó la fuente original.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, la junta directiva de Citigroup autorizó el plan para vender AO Citibank, sede de las operaciones remanentes de la compañía en Rusia, al grupo Renaissance Capital (RenCap). La aprobación comportará una pérdida antes de impuestos de aproximadamente 1.200 millones de dólares (1.020 millones de euros) en el último trimestre de 2025. El banco estadounidense proyecta que la firma y cierre de la transacción tendrán lugar en la primera mitad de 2026. La finalización está supeditada a la aprobación de las autoridades regulatorias competentes, tanto dentro como fuera de la Federación Rusa, así como al cumplimiento de condiciones acordadas entre las partes.

Según el medio citado, la estructura financiera de la operación implica que la pérdida reconocida incluirá el mencionado impacto por el ajuste de conversión de moneda, balanceado parcialmente por dos factores. Por un lado, Citigroup prevé ganancias de alrededor de 200 millones de dólares (170 millones de euros) asociadas a la baja en cuentas de una inversión neta previamente provisionada. Por otro lado, se esperan otros 200 millones de dólares derivados de los ingresos previstos tras la futura venta.

Declaraciones recogidas por el medio subrayan que, en palabras de Citigroup, “las aprobaciones resultan en una pérdida antes de impuestos por venta para el cuarto trimestre de 2025, relacionada principalmente con las pérdidas por ajuste de conversión de moneda (CTA), que también se mantendrán en el Otro Resultado Integral Acumulado (AOCI) hasta el cierre”. Esto implica que los efectos del ajuste por conversión de moneda aún estarán reflejados en el patrimonio hasta que se concrete la transacción.

La noticia implica también consideraciones relacionadas al capital regulatorio. Según consigna la fuente, Citigroup ha enfatizado formalmente que el efecto global sobre su ratio de capital básico ordinario de máxima calidad CET1 será neutro, pese a la magnitud de las pérdidas anticipadas y a los ajustes previstos en los diferentes apartados contables. La neutralidad de este indicador resulta relevante en términos de solvencia, dado el contexto regulatorio internacional en la banca.

La salida de Citigroup de Rusia se produce en el marco de un proceso de ajuste de su presencia internacional, marcado en este capítulo por una negociación compleja que había requerido la realización de provisiones y reservas previas ante las eventuales pérdidas vinculadas a la exposición en el país euroasiático. Según publicó la fuente, con este anuncio y su cronograma específico hasta la primera mitad de 2026, la entidad formaliza un paso definitivo en su estrategia de reorganización global tras los acontecimientos que han afectado al sector financiero con operaciones en Rusia.

El proceso de venta a RenCap está sujeto a la ejecución de múltiples condiciones previas, incluidas la aprobación de las autoridades competentes, elemento que suele determinar los ritmos en este tipo de transacciones transfronterizas. De acuerdo con la fuente referida, la planificación publicada por Citigroup contempla que todos los efectos económicos y contables asociados a la venta se reflejarán principalmente en los resultados cerrados del cuarto trimestre de 2025, aunque la formalización de la salida total y el cierre legal de la operación pueden extenderse hasta la primera mitad de 2026, una vez completadas las gestiones regulatorias y administrativas requeridas por los marcos legales estadounidenses y rusos.

El medio citó, además, que la venta del negocio responde a la estrategia de reducción y reconfiguración de riesgos, abordando específicamente aquellos derivados de la volatilidad cambiaria y el contexto geopolítico asociado a la permanencia de inversiones estadounidenses en Rusia. Según el detalle financiero aportado, la “pérdida antes de impuestos por venta para el cuarto trimestre de 2025” se centra en las conocidas pérdidas por ajuste de conversión de moneda, incluida dentro del concepto de “Other Comprehensive Income” acumulado hasta el cierre final de la operación, manteniéndose la consistencia en los informes contables hasta ese momento.

Por su parte, Renaissance Capital, el grupo comprador, accede a la gestión de las operaciones remanentes de Citigroup en Rusia, heredando la cartera y estructura actualmente bajo administración de AO Citibank, según el desglose ofrecido por la fuente. La operación no solo repercute en los resultados financieros de Citigroup, sino también en la composición del panorama bancario internacional ligado a la Federación Rusa.

La transacción entre Citigroup y RenCap, y su consecuente impacto en los balances, obedece a las prácticas internacionales de contabilidad y los estándares regulatorios aplicables a los grandes conglomerados financieros, como recogió la fuente. La confirmación oficial sobre la neutralidad a nivel de CET1 busca tranquilizar a los accionistas y autoridades sobre la resiliencia de la entidad ante los desafíos derivados de su salida definitiva del mercado ruso.