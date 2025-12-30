Bolsonaro permanecerá bajo observación hasta Año Nuevo tras someterse a varias intervenciones los últimos días

La posibilidad de nuevas complicaciones obliga a los médicos a mantener un monitoreo continuo sobre la salud de Jair Bolsonaro, mientras su equipo médico evalúa los efectos de los tratamientos realizados y define el calendario para futuras intervenciones. Bajo este contexto, el expresidente brasileño, de 70 años, permanece hospitalizado en Brasilia desde el jueves previo a la Navidad, donde fue ingresado para abordar una hernia inguinal bilateral, según informó la prensa brasileña y recogió el medio replicado.

El equipo médico que trata al exmandatario detalló que, además de la mencionada cirugía, Bolsonaro fue sometido este sábado a un procedimiento dirigido a paliar sus recurrentes episodios de hipo, conflicto sanitario que ya ha requerido múltiples intervenciones. Según explicó en rueda de prensa el doctor Claudio Birolini, citado por el medio original, “Necesitamos al menos 48 horas para evaluar los resultados y las complicaciones; esperaremos ese tiempo”. Birolini es uno de los especialistas que vigila la evolución de Bolsonaro tras los últimos procedimientos.

De acuerdo con la información proporcionada, el procedimiento más reciente consistió en un bloqueo del nervio frénico en el lado derecho, realizado el sábado. El lunes previo se efectuó el mismo proceso en el nervio frénico izquierdo. Esta técnica, consistente en un procedimiento anestésico, se aplica en casos de hipo persistente que no responden a medicamentos convencionales. El nervio frénico, cuya función es controlar los movimientos del diafragma, tiene un papel central en la aparición de hipo debido a la contracción involuntaria de este músculo. La prensa brasileña, según lo recopilado en la nota fuente, explicó que tanto la intervención quirúrgica para resolver la hernia como los bloqueos nerviosos se efectuaron tras varios días de síntomas y dificultades médicas.

Los médicos indicaron que se requiere un período de observación mínimo de 48 horas posteriores a estos procedimientos para valorar el éxito de las intervenciones y la posible aparición de complicaciones. En caso de no surgir nuevos problemas, el alta hospitalaria de Bolsonaro no ocurrirá antes del 1 de enero. Además, está programado que entre el martes y el miércoles siguientes se le practique una endoscopia, con el propósito de profundizar en la evaluación médica y dar seguimiento a posibles secuelas o alteraciones asociadas a sus antecedentes médicos recientes.

El estado general de Bolsonaro ha sido catalogado como estable por los servicios médicos, aunque permanece aquejado de hipertensión arterial. El medio original consignó que esta condición añade complejidad a la atención del exmandatario y exige controles adicionales durante su estancia hospitalaria.

En el historial clínico de Bolsonaro figuran varias intervenciones quirúrgicas destinadas a resolver problemas abdominales, hernias y episodios de obstrucción intestinal, patologías derivadas en parte del ataque con arma blanca que sufrió durante la campaña electoral en 2018, señaló el medio citado. Las secuelas de aquel hecho han generado complicaciones recurrentes y han motivado las sucesivas hospitalizaciones del expresidente brasileño en los últimos años.

Desde el punto de vista judicial, Jair Bolsonaro cumple una condena de prisión de más de 27 años por delitos relacionados con intento de golpe de Estado desde finales de noviembre. La noticia de su actual hospitalización cobra relevancia en este contexto, puesto que la situación médica se desarrolla mientras permanece bajo esta condena, según publicó la prensa brasileña.

El medio original reportó que, hasta el momento, el equipo médico no ha detectado signos de deterioro grave en el cuadro de Bolsonaro, aunque la vigilancia sobre su evolución se mantiene estricta y se contemplan nuevos exámenes en los días siguientes. Las autoridades sanitarias del hospital de Brasilia han expresado que no se prevé una alta temprana, enfatizando la necesidad de tiempo adicional para asegurar la recuperación adecuada y prevenir recaídas o complicaciones derivadas del conjunto de procedimientos recientes.