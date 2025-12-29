Agencias

Varios atrapados por un alud de nieve en las inmediaciones del Balneario de Panticosa (Huesca)

Equipos de emergencias realizan un operativo de rescate en una zona montañosa tras recibir un aviso sobre personas aisladas por un desprendimiento, sin que hasta el momento se informe oficialmente sobre víctimas ni se conozca su estado

Miembros del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), junto con efectivos de la Unidad Aérea y personal médico del 061, continúan desplegados en las proximidades del Balneario de Panticosa tras registrarse un desprendimiento de nieve que dejó incomunicadas a varias personas en el pico Tablato, en el Pirineo de Huesca. Según reportó Europa Press con información proporcionada por la Guardia Civil, el operativo de emergencia se mantiene en marcha mientras las autoridades no han proporcionado datos oficiales sobre el número de personas alcanzadas por el alud ni sobre su estado de salud.

El suceso se conoció poco después de las 13:00 horas de este lunes, cuando el servicio de emergencias 112 transmitió la alerta correspondiente. La Guardia Civil comunicó a Europa Press que, tras ese aviso, se procedió a movilizar tanto a los especialistas del GREIM como a la Unidad Aérea, que aporta medios de localización y acceso en terreno de difícil tránsito, y a un médico adscrito al servicio de Urgencias 061, encargado de la primera valoración sanitaria en el lugar del incidente.

No se ha difundido información relativa a posibles víctimas ni se conoce oficialmente el número exacto de personas que podrían estar involucradas. Según Europa Press, el despliegue de los equipos se ajusta a los procedimientos habituales establecidos para situaciones de alud, considerando tanto el riesgo derivado de nuevas avalanchas como las complicaciones que presenta la orografía de la zona, caracterizada por su dificultad de acceso y la acumulación de nieve.

Durante la tarde, las labores de búsqueda y rescate han proseguido bajo condiciones que complican el desarrollo del operativo. Los rescatistas utilizan equipos especializados para localizar y extraer a los afectados, siguiendo los protocolos específicos diseñados para maximizar la seguridad tanto de los atrapados como de los rescatadores. Europa Press señaló que las autoridades mantienen un estricto control sobre el acceso al área afectada, y han insistido en que toda información adicional sobre el desarrollo de la operación será comunicada tan pronto como sea posible.

El alud en las inmediaciones del pico Tablato ha vuelto a poner de manifiesto los riesgos existentes en el Pirineo aragonés durante los meses de mayor acumulación de nieve. Según detalló Europa Press, la Guardia Civil y los servicios de auxilio en montaña trabajan de forma coordinada en episodios de este tipo, a menudo enfrentando situaciones de emergencia de elevada complejidad técnica y logística.

La situación en el Balneario de Panticosa continúa en desarrollo y permanece bajo vigilancia, mientras las unidades desplegadas por las autoridades intentan establecer cuántas personas han resultado realmente afectadas y evaluar sus necesidades sanitarias y de evacuación. Europa Press informó que los responsables del operativo valorarán la entrada de refuerzos o el uso de recursos adicionales en función de la evolución de los acontecimientos y de la información que consigan recabar en el propio terreno.

