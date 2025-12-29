Una tractorada colapsa el centro de Ourense para protestar contra el acuerdo con Mercosur

Adrián Riádigos, presidente de la asociación Gandeiras e Gandeiros Galegos (ELES ELAS), afirmó que los manifestantes permanecerán frente a la Subdelegación del Gobierno en Ourense hasta recibir respuestas concretas acerca de cambios en las políticas europeas que afectan directamente a la producción agrícola local. De acuerdo con Europa Press, la protesta central exige que no se firme el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, por considerar que introduce riesgos graves para la viabilidad del sector agropecuario de la región y para la seguridad alimentaria en Europa.

Europa Press reportó que desde las 11:00 horas de la mañana, decenas de agricultores y ganaderos provenientes de zonas como A Limia (Ourense) y Deza (Pontevedra) se congregaron en el polígono de San Cibrao das Viñas antes de dirigir sus tractores y vehículos particulares hacia el centro de Ourense. Alrededor de las 15:45 horas, la caravana bloqueó el entorno de la Subdelegación del Gobierno, lo que llevó a cortes en calles centrales como Xoán XXIII y Concello. La llegada de los manifestantes estuvo acompañada de una importante presencia policial para garantizar la seguridad y el orden vial, mientras que los tractores y coches fueron ubicados en las inmediaciones, donde los participantes hicieron sonar sus cláxones como muestra de protesta.

Las consignas principales que encabezaron la movilización, según detalló Europa Press, incluyen lemas como "Gandeiros Unidos. Sen campo, a cidade non come" y "Basta xa. Están a matar o rural". Los productores buscaron visibilizar lo que consideran una amenaza ante el acuerdo de libre comercio negociado entre la Unión Europea y Mercosur. Argumentan que esta alianza abriría el mercado europeo a productos agrícolas sudamericanos bajo condiciones que, según los organizadores, pondrían en desventaja a los productores locales debido a diferencias en regulaciones y estándares de producción.

Junto a la oposición al acuerdo UE-Mercosur, los manifestantes también expusieron demandas adicionales, tales como la necesidad de controlar la expansión del jabalí que afecta a las explotaciones rurales, la defensa de servicios básicos en el ámbito rural y el reclamo de una reforma en la Política Agrícola Común (PAC) hacia un modelo que definen como "más justo". Europa Press puntualizó que estos reclamos responden a una preocupación creciente por el futuro de las comunidades rurales y del tejido productivo local, al considerar insuficientes las medidas actuales de protección y fomento del sector.

Los antecedentes de este tipo de protestas en la ciudad gallega se remontan al pasado reciente. Según informó Europa Press, durante el Entroido de febrero de 2024 ya se había efectuado una tractorada similar en la misma zona del centro de Ourense, con la participación de figuras como Miguel Gómez, ganadero de Maceda, quien también estuvo presente en esta ocasión. Estas movilizaciones han sido una herramienta recurrente para expresar el descontento del sector agrario ante decisiones políticas tanto a nivel regional como europeo.

Para los organizadores consultados por Europa Press, la protesta persigue un doble objetivo: advertir sobre el impacto en la economía local y rural de la apertura a importaciones sudamericanas, y alertar a la población urbana sobre las implicancias a largo plazo en la producción alimentaria regional. Los portavoces sostienen que la firma del acuerdo supondría un "cambio de modelo de alimentación", con efectos adversos para el sector primario europeo, y exigen a las autoridades implicadas un diálogo efectivo que contemple sus demandas antes de tomar decisiones definitivas.

La protesta se desarrolló en el corazón de Ourense, frente a la Subdelegación del Gobierno, donde la tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad se mantuvo controlada por la mediación policial y la movilización pacífica de los participantes. Europa Press consignó que, más allá de las interrupciones en el tráfico, la concentración reflejó la determinación del sector en la defensa de sus intereses y sirvió para reiterar la centralidad del campo en la economía y el abastecimiento de las ciudades gallegas.

Aunque los organizadores reiteraron que no abandonarán el lugar hasta recibir garantías sobre sus exigencias, aún no se informó sobre respuesta oficial de los representantes gubernamentales respecto a los puntos planteados en la movilización. La tractorada y el paro en la circulación urbana constituyeron un nuevo capítulo en las protestas que productores agrarios gallegos llevan a cabo para forzar cambios en las políticas comunitarias y para expresar su rechazo a acuerdos de libre comercio que, según entienden, afectan de manera negativa al sector rural y a la alimentación en Europa.