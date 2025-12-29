Trump recibe este lunes a Netanyahu en Florida para tratar la segunda fase del plan de paz para Gaza

El viaje del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Florida cuenta con la presencia de los familiares del rehén cuyos restos aún permanecen en la Franja de Gaza, mientras las negociaciones para su devolución siguen en curso. Según publicó Europa Press, este factor resulta central para la puesta en marcha de la siguiente fase del plan de paz para Gaza, ya que el acuerdo requiere que todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, sean devueltos antes de avanzar con nuevas medidas diplomáticas y de seguridad. Netanyahu encabeza la delegación israelí y antes de reunirse con Donald Trump mantendrá un encuentro previo con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

De acuerdo con Europa Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este lunes a Netanyahu en su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en el estado de Florida. El objetivo de la reunión es discutir los términos de la segunda etapa del plan para alcanzar la paz en la Franja de Gaza. Esta visita se produce mientras persiste un alto el fuego que rige desde el 10 de octubre, en un contexto de acusaciones cruzadas entre Israel y Hamás por supuestos intentos de obstaculizar la hoja de ruta pactada para poner fin al conflicto que, en más de dos años, ha provocado más de 71.000 muertos y un deterioro grave de las condiciones humanitarias en Gaza.

El desarrollo de la segunda fase del acuerdo contempla temas sensibles como el desarme de la milicia palestina Hamás, así como la eventual entrada de una fuerza internacional en Gaza con el propósito de impedir nuevos episodios de violencia. Europa Press detalla que Hamás no ha mostrado disposición para aceptar el desarme, lo que bloquea el inicio de este tramo del proceso hasta tanto se logre resolver la devolución completa de los rehenes. Las autoridades israelíes han acusado en repetidas ocasiones a la organización palestina de retrasar deliberadamente ese proceso, mientras Hamás denuncia que los propios procedimientos israelíes dificultan la recuperación de los restos pendientes.

El medio Europa Press resalta que el entorno diplomático en torno al conflicto sigue siendo tenso, en parte por la exigencia de Israel para continuar con los ataques a infraestructuras de Hamás, especialmente tras los bombardeos israelíes a depósitos de misiles registrados a principios de este año. A la par, fuentes oficiales prevén que el tema de Irán figure en la agenda de la cita bilateral, debido a las preocupaciones israelíes sobre la influencia iraní en la región y su apoyo a facciones armadas en Gaza.

La mansión de Mar-a-Lago ya había servido de escenario para encuentros diplomáticos relevantes, y en los últimos días acogió un diálogo entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Según Europa Press, ambos líderes aseguraron tras la reunión que “la paz en Ucrania está más cerca que nunca”. Este contexto resalta la utilización del enclave de Mar-a-Lago como punto de referencia para las principales iniciativas diplomáticas estadounidenses de la actual administración.

La cita entre Trump y Netanyahu representa la sexta reunión entre ambos mandatarios desde que el líder estadounidense retomó su cargo este año, lo que indica la prioridad otorgada a la alianza bilateral y la gestión conjunta de las amenazas regionales. Europa Press puntualiza que el encuentro adquiere mayor relevancia por la presencia de los familiares del último rehén pendiente, quienes acompañan al primer ministro israelí durante esta visita clave en el proceso de negociación por Gaza.

La implementación efectiva del plan de paz depende, en última instancia, de la resolución de los principales desacuerdos existentes entre las partes implicadas, especialmente en lo relativo al papel de las fuerzas internacionales y la postura de Hamás ante las demandas de desarme. Europa Press refiere que, hasta tanto esos aspectos permanezcan sin resolver y no se logre la devolución de todos los rehenes, la segunda fase del acuerdo no podrá empezar. Las conversaciones en Mar-a-Lago podrían definir el rumbo de las próximas semanas y determinar si será posible evitar una reanudación de la violencia o si el proceso de paz entrará en una nueva etapa de estancamiento.

En el trasfondo del conflicto, las autoridades de Israel y representantes de Hamás persisten en señalarse mutuamente como responsables de los obstáculos que bloquean el avance del acuerdo, según relata Europa Press. Las cifras de víctimas en Gaza y la compleja situación humanitaria constituyen aspectos centrales en la presión internacional para buscar una solución efectiva. El resultado de la reunión entre Trump y Netanyahu podría modificar tanto el panorama inmediato en Gaza como las futuras relaciones entre Washington y Tel Aviv.