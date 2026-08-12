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El Papa envía 100.000 euros de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto

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El Papa León XIV ha enviado 100.000 euros de ayuda humanitaria a Colombia, tras el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter que sacudió este lunes 10 de agosto el oeste y centro del país.

Según ha informado 'Vatican News', la cantidad se ha destinado directamente al Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana della Conferenza Episcopale que funciona como centro de coordinación para la recaudación y distribución de la ayuda, con el fin de brindar asistencia solidaria a las diócesis afectadas.

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Asimismo, ha señalado que la cifra ha sido acordada con los beneficiarios y constituye una donación inicial para atender las emergencias más urgentes. Además, ha avanzado que se proporcionará asistencia concreta adicional según se identifiquen las necesidades y se comuniquen oportunamente al Dicasterio.

El diálogo, iniciado desde las primeras horas, se ha mantenido entre el Limosnero, monseñor Marín de San Martín y el Presidente del Episcopado Colombiano, monsenor Francisco Javier Múnera Correa, Arzobispo de Cartagena, quien le ha informado de la situación en las zonas afectadas, y con la Nunciatura, a través de su secretario, Monseñor In Je Hwang.

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En la audiencia general de este miércoles, 12 de agosto, el Pontífice ha reiterado sus condolencias y oraciones por las víctimas, los heridos, los rescatistas y por toda la población. "Nuestros hermanos y hermanas colombianos que sufrieron las consecuencias del reciente terremoto, que causó numerosos fallecidos y heridos, así como cuantiosos daños materiales", ha recordado al finalizar su saludo tras la catequesis.

También ha asegurado sus oraciones por las familias de los fallecidos y por quienes "han sido golpeados por esta tragedia". Además, ha expresado su "gratitud" a "todos los que trabajan en las operaciones de rescate y en la asistencia a las víctimas".

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