Solidaridad y muchas caras conocidas: así fue el partido 'Artistas vs Famosos' a favor de la Fundación Theodora

Mientras Edmundo Arrocet captaba la atención del público con declaraciones sobre las memorias en las que trabaja, indicando que la relación con María Teresa Campos tendría un lugar fundamental en su relato, el estadio de Vallecas alcanzó un ambiente familiar en el marco del fútbol benéfico. Este encuentro solidario, detalló el medio, tuvo como objetivo principal recaudar fondos para la Fundación Theodora y apoyar a niños hospitalizados. Según informó el texto, la cita reunió a numerosas figuras del entretenimiento y el deporte en la XXXIII edición del partido de fútbol ‘Artistas vs Famosos’, fusionando espectáculo y solidaridad.

De acuerdo con la información publicada, el evento transformó el campo habitual de juego en un escenario en el que intérpretes, comunicadores, cantantes y reconocidos profesionales del deporte compartieron tanto el terreno de juego como las tribunas. Actores como Cayetana Guillén Cuervo, Jorge Sanz y Juanjo Ballesta coincidieron con presentadores como Roberto Leal, deportistas de la talla de Fernando Romay, y otros personajes como Santiago Segura, Felisuco y Pablo Carbonel, quien acudió acompañado por su hija Mafalda. También participaron conocidos músicos como Javi Cantero y Nika, magos como Jorge Blass y bailarines como Joaquín Cortés y Antonio Canales. A todos ellos se sumaron futbolistas como Fernando Sanz, Sergi Barjuan, Iván Pérez, Raúl Martín Presa, Iván Amaya y Jordi Cordina, quienes colaboraron para animar la jornada deportiva.

Tal como publicó la fuente, uno de los principales focos de interés estuvo en Candela Márquez, quien realizó el saque de honor y eligió centrar su participación en la vertiente solidaria del evento, dejando en segundo plano los rumores acerca de su vida personal tras la supuesta ruptura con Alejandro Sanz. La actriz compartió que, en sus palabras, resultaba muy significativo “poner nuestro granito de arena”, mostrando disposición para implicarse en la causa y relacionarse con compañeros y asistentes.

El clima afectivo predominó tanto en el césped como en las gradas. Según consignó el medio, José Ortega Cano presenció desde la tribuna el desempeño de sus hijos José Fernando y José María en el juego, acompañado por integrantes de la familia como Rosa Benito y Chayo Mohedano, quienes sumaron a la atmósfera cercana y colaborativa de la jornada. Otras familias eligieron la ocasión para compartir el evento con sus hijos: Colate Vallejo-Nágera asistió junto a Andrea Nicolás, fruto de su relación con Paulina Rubio, y Samantha Vallejo-Nágera acudió acompañada de su hijo Roscón, reflejando la dimensión familiar de la cita.

El medio también especificó que la asistencia de público incluyó risas, fotografías, solicitudes de autógrafos y constante referencia al objetivo benéfico, en una jornada en la que los protagonistas asumieron el reto de abandonar temporalmente sus ocupaciones habituales, cambiando los focos o los platós por botas y balón para contribuir a la recaudación solidaria. Norma Duval, destacada en la nota, se sumó activamente a la iniciativa, reiterando su apoyo a proyectos de colaboración y ayuda.

Otro momento señalado en la cobertura correspondió a Luis Miguel Seguí, quien se mostró especialmente satisfecho al compartir novedades esperanzadoras sobre Antonia San Juan, su expareja: ella terminaría el tratamiento de quimioterapia el 30 de diciembre, lo que calificó como “estupendo” y como “buenas noticias”. Las declaraciones pusieron en evidencia el aprecio y respeto persistente entre ambos.

Durante el desarrollo del partido, los asistentes observaron cómo las jugadas se llenaban de humor y espectáculo, fusionados con deportividad y gestos de compromiso hacia la labor de la Fundación Theodora. Según detalló la fuente, el encuentro logró combinar la presencia de referentes del espectáculo y el deporte con la meta de ayudar a los niños hospitalizados, haciendo de la solidaridad la verdadera protagonista de la jornada.