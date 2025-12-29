Sanidad inicia el trámite para limitar la jornada laboral de los residentes en Formación Sanitaria Especializada

El Real Decreto 1146/2006, que define el marco legal de la relación laboral de los residentes en Formación Sanitaria Especializada (FSE) en España, apenas ha recibido ajustes desde su entrada en vigor. Estos cambios menores no han abordado cuestiones determinantes como la duración y la organización de la jornada de trabajo, en particular lo referente a las horas de guardia. Ante este escenario, el Ministerio de Sanidad anunció el inicio de un proceso de consulta pública para modificar esta normativa, con el objetivo de limitar la jornada laboral de este colectivo de profesionales sanitarios.

De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Sanidad, la preocupación principal radica en que, en múltiples ocasiones, los residentes en FSE sobrepasan los límites de jornada establecidos por la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, normativa a la que España debe adecuarse. Según informó el Ministerio, el procedimiento de consulta pública persigue la adaptación de la jornada de los residentes en formación al marco legal europeo, y la protección de su bienestar y desempeño profesional, tras constatar que la actual regulación resulta insuficiente para garantizar el cumplimiento de los límites máximos contemplados en la legislación comunitaria.

El medio detalló que el Ministerio considera que la superación reiterada de las horas permitidas impacta de forma negativa sobre la salud, el descanso y la calidad del trabajo de estos profesionales. Sanidad destacó que la duración excesiva de los turnos no resulta imprescindible para que los especialistas adquieran las competencias requeridas ni para cumplir con las funciones señaladas en la normativa vigente. Ante esta realidad, se busca un nuevo modelo de jornada que respete el equilibrio entre formación y protección de la salud.

El procedimiento abierto ofrecerá a los ciudadanos, asociaciones y organizaciones vinculadas al ámbito sanitario la posibilidad de participar en la revisión de la regulación. Según comunicó el Ministerio, podrán enviarse sugerencias y observaciones desde este martes y hasta el 13 de enero de 2026. Para canalizar esta participación se ha habilitado una dirección de correo electrónico específica: proyectosnormativos-dgorden@sanidad.gob.es. El objetivo es recoger propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones laborales de los residentes y ajustar la norma a las directrices europeas.

Sanidad subrayó que la modificación legislativa busca abordar los aspectos relativos al descanso y a la limitación de los turnos de guardia. No obstante, reportó que, en la actualidad, se lleva a cabo una reforma del Estatuto Marco, cuyo propósito incluye la eliminación de los turnos continuados de 24 horas y el refuerzo de los períodos de descanso entre jornadas. Esta reforma, sin embargo, no afecta a los trabajadores en proceso de formación, ya que el régimen jurídico de los residentes se rige por el citado Real Decreto 1146/2006. Por este motivo, se plantea la necesidad de una revisión específica que garantice su aplicación efectiva en este grupo profesional.

El medio consignó que tanto el marco del Estatuto Marco como el Real Decreto han sido objeto de numerosas reivindicaciones desde el colectivo de residentes y distintas organizaciones profesionales. Estas demandas, centradas en la necesidad de ampliar los derechos laborales de los trabajadores en formación, giran en torno a la reducción de jornadas excesivas y a la mejora de las condiciones de trabajo en los hospitales y centros de salud.

Entre los asuntos incluidos en la consulta pública se encuentran también aquellos relacionados con la protección de la salud mental y física de los residentes, la conciliación de la vida profesional y personal, y la calidad de la formación recibida durante el período de residencia. El Ministerio, según publicó en su nota, espera que la participación de entidades y particulares permita elaborar una normativa alineada con los intereses de los profesionales y con el marco europeo.

El proceso de consulta pública se enmarca en una tendencia más amplia en la legislación laboral europea, destinada a garantizar la protección de los trabajadores más allá de sus obligaciones profesionales, y a fomentar condiciones dignas de empleo en el sector sanitario, un ámbito especialmente expuesto al agotamiento por la intensidad de la actividad y la responsabilidad inherente al ejercicio médico.

Según reportó el Ministerio, la modificación propuesta no solo responde a la obligación de cumplir la directiva comunitaria, sino que pretende prevenir los riesgos asociados a la fatiga prolongada y al estrés por cargas excesivas de trabajo. La medida se considera de interés para múltiples colectivos implicados en la gestión y prestación de servicios sanitarios públicos, incluidos sindicatos, organizaciones de pacientes, colectivos de residentes y asociaciones profesionales.

El plazo fijado hasta el 13 de enero de 2026 para la presentación de aportaciones ofrece un periodo amplio para que las partes interesadas estudien la documentación y elaboren sus propuestas. El Ministerio de Sanidad, según recogen los comunicados oficiales, analizará las sugerencias recibidas y tendrá en cuenta los planteamientos de todos los participantes durante la redacción del proyecto de modificación de la normativa. La revisión del Real Decreto 1146/2006 representa así un paso relevante en la búsqueda de mejores condiciones laborales para los médicos residentes en España, con la mirada puesta en el cumplimiento del derecho europeo y en la garantía de una formación sanitaria de calidad.