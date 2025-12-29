Saiz defiende la capacidad del Gobierno para mantener medidas sociales con presupuestos prorrogados

Durante una entrevista en el programa ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena SER, Elma Saiz enfatizó la posibilidad de asegurar la continuidad de medidas sociales relevantes, como la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social, incluso ante la prórroga de los actuales Presupuestos Generales del Estado. De acuerdo con Europa Press, Saiz detalló que se han destinado más de 3.000 millones de euros a políticas de cohesión territorial y social, apoyando la estabilidad del sistema y la protección de derechos en el presente ejercicio presupuestario.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien además ha asumido la vocería del Gobierno en fechas recientes, defendió la capacidad del Ejecutivo para sostener políticas sociales bajo un marco de cuentas prorrogadas. Tal como informó Europa Press, Saiz remarcó que resulta viable mantener tanto la valorización de las pensiones como el escudo social, dos medidas que considera esenciales para afrontar las necesidades de la población en materia de protección social.

El nuevo presupuesto, según consignó Europa Press, se presentará a lo largo del primer trimestre de 2026. Saiz explicó que la elaboración de un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado requerirá un proceso complejo de negociación y diálogo con diferentes fuerzas políticas, reconociendo las dificultades esperadas para lograr consensos parlamentarios en el contexto actual. El medio reseñó que la ministra insistió en la relevancia de la interlocución política para avanzar en este procedimiento.

Durante su intervención en la Cadena SER, Sariz hizo una distinción entre diferentes enfoques presupuestarios: aquellos que han significado recortes en derechos y aquellos que apuestan por el avance y la consolidación de la protección social. Según publicó Europa Press, la ministra identificó al actual Gobierno con la segunda opción, defendiendo la orientación social de las cuentas gestionadas hasta la fecha.

Europa Press también informó que Saiz aludió a la labor realizada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la elaboración de las cuentas públicas. Según palabras de Saiz recogidas por el medio, “ha hecho su trabajo”, valorando positivamente el esfuerzo de Hacienda por garantizar la viabilidad de las medidas sociales vigentes. La ministra insistió en la importancia de mantener las inversiones en cohesión territorial y social para afrontar los retos del país.

En este marco, la portavoz del Ejecutivo recalcó la disposición del Gobierno para abordar la negociación presupuestaria en 2026 y anticipó que el proceso implicará una labor sostenida con los diferentes grupos parlamentarios. Según Europa Press, este empeño busca asegurar la aprobación de nuevos presupuestos que continúen fortaleciendo el sistema de protección social, mientras las cuentas prorrogadas, según lo manifestado por la ministra, siguen permitiendo la ejecución de medidas clave para la ciudadanía.