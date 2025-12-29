Según destacó el ministro de Defensa, Andrei Belousov, los soldados implicados en la ofensiva en la región de Donbás han sido reconocidos por su papel en los combates, inscribiendo sus nombres en la historia militar de Rusia por las vidas entregadas durante el avance. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre el control completo de Dibrova, situada en la autoproclamada República Popular de Donetsk, e indicó que esta acción se realizó como parte de una serie de operaciones que buscan consolidar la presencia de Moscú en el este de Ucrania desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Defensa ruso a través de su canal oficial en Telegram, las unidades militares agrupadas bajo el denominado "grupo Oeste" finalizaron las operaciones destinadas a tomar la localidad de Dibrova. El comunicado oficial señaló que estas acciones forman parte de la estrategia rusa para asegurar el dominio en la provincia, considerada una de las regiones prioritarias debido a su relevancia táctica y simbólica en el conflicto.

Tal como publicó el Ministerio en la misma red social, la ofensiva en Donetsk se ha caracterizado por un incremento en la intensidad y la frecuencia de los ataques en las últimas semanas, con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional de Rusia y consolidar sus posiciones en esa zona. El titular de Defensa también transmitió un mensaje de felicitación a las fuerzas rusas por completar la ocupación de Dibrova y recalcó su confianza en que las tropas seguirán desempeñando su misión para resguardar los intereses del país y mantener su seguridad.

El medio oficial ruso resaltó que desde el comienzo de la invasión, las fuerzas de Moscú han conseguido avanzar especialmente en el este de Ucrania. Durante los últimos meses, Donetsk ha sido el foco principal de dichos avances militares, donde Rusia ha conseguido afianzar su presencia y ampliar las áreas bajo su control. A este contexto se suma la anexión decretada por Moscú en septiembre de 2022, que declaró la integración de las provincias parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia a la Federación de Rusia. Según detalló el Ministerio de Defensa ruso, desde entonces sus tropas también han logrado penetrar en regiones como Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk.

En una declaración oficial, el ministro Belousov subrayó que los militares rusos han honrado el legado de generaciones anteriores, refiriéndose a los soldados de hoy como herederos de quienes "defendieron el mundo del fascismo". Además, expresó su seguridad en que las fuerzas rusas persistirán en el desempeño de sus obligaciones, enfocando su labor en la protección de los intereses nacionales rusos.

El Ministerio planteó que esta nueva conquista responde a la continuidad de la estrategia rusa en territorio ucraniano. Moscú mantiene que la ofensiva responde a la necesidad de proteger sus fronteras, así como garantizar la seguridad y la estabilidad en las áreas ocupadas. Rusia, según consignó en los últimos comunicados, considera fundamental consolidar su presencia en el este de Ucrania para respaldar tanto la seguridad interior de su Estado como su posición en el ámbito geopolítico de la región.

Además, el Ministerio recordó que la península de Crimea permaneció bajo control ruso desde su anexión en 2014, lo que representa otro punto clave en la intervención de Moscú más allá de las fronteras reconocidas internacionalmente de Ucrania. En tanto, los avances en provincias ajenas a las fronteras iniciales, como Járkov y Sumi, sugieren un patrón de incursión territorial más extendido, según reportó la fuente oficial.

A lo largo de este conflicto, la narrativa oficial del Ministerio de Defensa ruso ha insistido en subrayar la legitimidad de su intervención militar en Ucrania, argumentando que actúa en defensa de la población local y en resguardo de los intereses históricos y estratégicos de Rusia.