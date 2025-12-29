Agencias

Pedro Sánchez asistirá en enero a una nueva edición del Foro de Davos

Líderes internacionales, ejecutivos y representantes de la sociedad civil coincidirán en Suiza la cuarta semana de enero, donde el evento reunirá perfiles influyentes para abordar desde la cooperación global hasta la innovación responsable bajo el lema 'Un Espíritu de Diálogo'

Guardar

La próxima edición del Foro Económico Mundial en Davos ha confirmado la asistencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, quien se suma a una cita que en su edición número 56 convocará a personalidades del sector empresarial, gubernamental, sociedad civil, además de figuras científicas y culturales. Según informaron los organizadores del evento, la reunión anual se realizará en la localidad suiza de Davos-Klosters entre el 19 y el 23 de enero de 2026, y Sánchez tiene previsto acudir los días 20 y 21 de ese mes. El foro de este año reunirá a los diferentes actores bajo el lema “Un Espíritu de Diálogo”.

De acuerdo con lo publicado por los organizadores y recogido por diversos medios, el encuentro de Davos 2026 buscará abordar algunos de los principales desafíos globales actuales, a través de cinco ejes temáticos: la cooperación en un contexto internacional disputado, la apertura de nuevas fuentes de crecimiento económico, la priorización de la inversión en las personas, la puesta en marcha responsable de la innovación tecnológica y el impulso de la prosperidad en el marco de los límites medioambientales. Los responsables del foro subrayaron en sus comunicaciones que la promoción del diálogo adquiere una relevancia especial en el actual contexto global, el cual se caracteriza por transformaciones geopolíticas, económicas y sociales.

Tal como consignó la organización del Foro Económico Mundial, los asistentes prevén debatir sobre estrategias orientadas a responder a la fragmentación de los escenarios políticos y económicos internacionales, la diversificación de la economía global y los retos derivados de las transiciones digitales y energéticas. La agenda incluye diversos paneles, mesas de trabajo y espacios de networking, en los que se espera la participación de influyentes ejecutivos, autoridades gubernamentales, representantes del tercer sector y expertos que abordarán propuestas de cooperación multilateral.

El presidente Pedro Sánchez, de acuerdo con lo informado por el Foro Económico Mundial y medios españoles, vuelve a participar en esta cumbre tras sus anteriores intervenciones como orador en ediciones recientes. En anteriores ocasiones, Sánchez ha utilizado su presencia en Davos para mantener encuentros tanto con representantes de multinacionales e inversores internacionales como con directivos de compañías españolas con actividad relevante en mercados globales.

Los organizadores del foro detallaron que, bajo el lema de esta edición, buscan fomentar un espacio en el que se amplíen perspectivas y se profundice en el ejercicio de la escucha mutua, así como en la revisión de los propios puntos de vista frente a los desafíos comunes. Con ello, los líderes asistentes intentarán configurar vías de cooperación que se ajusten a escenarios marcados por la incertidumbre y la aceleración del cambio tecnológico y social.

Durante los días de reunión en Davos-Klosters, se prevé la presencia de reconocidas figuras internacionales del sector público, privado y del ámbito académico-cultural, todos ellos involucrados en debates centrados en el crecimiento económico sostenible, la reducción de desigualdades y la capacidad de innovación responsable. Según explicó la organización, uno de los focos centrales será la mitigación de riesgos económicos y medioambientales, así como las estrategias para maximizar el impacto social positivo de la tecnología emergente en la vida de las personas.

Finalmente, según reportó el Foro Económico Mundial, la convocatoria de 2026 se inscribe en la línea de los intentos previos del evento por posicionarse como plataforma de encuentro para discutir respuestas globales ante la inestabilidad política y la demanda de modelos económicos y sociales razonables frente a las restricciones planetarias.

Temas Relacionados

Foro Económico MundialPedro SánchezDavosSuizaCooperación globalInnovaciónGobierno de EspañaMultinacionalesInversoresSociedad civilEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Desarticulado en Vigo un grupo criminal colombiano dedicado a asaltar a empresarios de origen chino por España

Desarticulado en Vigo un grupo

Torrent destaca la efectividad de los nuevos pasos elevados sobre l'Horteta en las últimas lluvias

Siete personas fueron rescatadas tras ser sorprendidas por el agua mientras cruzaban zonas peligrosas, aunque no hubo heridos, autoridades resaltaron la rápida respuesta de los equipos de emergencia y la importancia de seguir indicaciones en situaciones de riesgo

Torrent destaca la efectividad de

Feijóo destaca entre los "fracasos" de Sánchez la migración y proteger a jóvenes, familias y mujeres: "Es insultante"

Durante un duro balance político, el líder del Partido Popular acusó al actual Ejecutivo de irresponsabilidad y falta de resultados en áreas esenciales, aludiendo al riesgo social, el retroceso intergeneracional y las políticas insuficientes en frontera, seguridad y bienestar

Feijóo destaca entre los "fracasos"

Encapuchados roban la caja fuerte con dinero y papeletas del sorteo del 'Camión de los Regalos' en Monesterio

Una investigación policial permanece abierta tras el asalto nocturno al Complejo LEO de Monesterio, donde delincuentes sustrajeron una caja con cuantioso efectivo y documentos valiosos, según confirmaron fuentes oficiales de la Guardia Civil

Infobae

'Byron' deja unos 235.000 afectados por el derrumbe de edificios y daños a tiendas de campaña en Gaza

Miles enfrentan graves pérdidas y condiciones precarias por la tormenta polar que azotó la Franja, con estructuras colapsadas, fallecidos y heridos, mientras Naciones Unidas advierte sobre la dramática situación tras meses de bombardeos y desplazamientos masivos

'Byron' deja unos 235.000 afectados