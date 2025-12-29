Pedro Sánchez asistirá en enero a una nueva edición del Foro de Davos

La próxima edición del Foro Económico Mundial en Davos ha confirmado la asistencia de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, quien se suma a una cita que en su edición número 56 convocará a personalidades del sector empresarial, gubernamental, sociedad civil, además de figuras científicas y culturales. Según informaron los organizadores del evento, la reunión anual se realizará en la localidad suiza de Davos-Klosters entre el 19 y el 23 de enero de 2026, y Sánchez tiene previsto acudir los días 20 y 21 de ese mes. El foro de este año reunirá a los diferentes actores bajo el lema “Un Espíritu de Diálogo”.

De acuerdo con lo publicado por los organizadores y recogido por diversos medios, el encuentro de Davos 2026 buscará abordar algunos de los principales desafíos globales actuales, a través de cinco ejes temáticos: la cooperación en un contexto internacional disputado, la apertura de nuevas fuentes de crecimiento económico, la priorización de la inversión en las personas, la puesta en marcha responsable de la innovación tecnológica y el impulso de la prosperidad en el marco de los límites medioambientales. Los responsables del foro subrayaron en sus comunicaciones que la promoción del diálogo adquiere una relevancia especial en el actual contexto global, el cual se caracteriza por transformaciones geopolíticas, económicas y sociales.

Tal como consignó la organización del Foro Económico Mundial, los asistentes prevén debatir sobre estrategias orientadas a responder a la fragmentación de los escenarios políticos y económicos internacionales, la diversificación de la economía global y los retos derivados de las transiciones digitales y energéticas. La agenda incluye diversos paneles, mesas de trabajo y espacios de networking, en los que se espera la participación de influyentes ejecutivos, autoridades gubernamentales, representantes del tercer sector y expertos que abordarán propuestas de cooperación multilateral.

El presidente Pedro Sánchez, de acuerdo con lo informado por el Foro Económico Mundial y medios españoles, vuelve a participar en esta cumbre tras sus anteriores intervenciones como orador en ediciones recientes. En anteriores ocasiones, Sánchez ha utilizado su presencia en Davos para mantener encuentros tanto con representantes de multinacionales e inversores internacionales como con directivos de compañías españolas con actividad relevante en mercados globales.

Los organizadores del foro detallaron que, bajo el lema de esta edición, buscan fomentar un espacio en el que se amplíen perspectivas y se profundice en el ejercicio de la escucha mutua, así como en la revisión de los propios puntos de vista frente a los desafíos comunes. Con ello, los líderes asistentes intentarán configurar vías de cooperación que se ajusten a escenarios marcados por la incertidumbre y la aceleración del cambio tecnológico y social.

Durante los días de reunión en Davos-Klosters, se prevé la presencia de reconocidas figuras internacionales del sector público, privado y del ámbito académico-cultural, todos ellos involucrados en debates centrados en el crecimiento económico sostenible, la reducción de desigualdades y la capacidad de innovación responsable. Según explicó la organización, uno de los focos centrales será la mitigación de riesgos económicos y medioambientales, así como las estrategias para maximizar el impacto social positivo de la tecnología emergente en la vida de las personas.

Finalmente, según reportó el Foro Económico Mundial, la convocatoria de 2026 se inscribe en la línea de los intentos previos del evento por posicionarse como plataforma de encuentro para discutir respuestas globales ante la inestabilidad política y la demanda de modelos económicos y sociales razonables frente a las restricciones planetarias.