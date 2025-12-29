Paola Olmedo marca límites al clan Campos y celebra que su divorcio con José María Almoguera está "casi finiquitado"

“A mí no me preocupa ni él ni nadie”, expresó Paola Olmedo tras su reciente aparición pública, subrayando que no cederá ante presiones ni permitirá ataques que afecten su integridad. La empresaria, quien mantiene su determinación frente a la exposición mediática derivada de su separación de José María Almoguera, manifestó que la protección y el bienestar de su hijo se han convertido en su principal objetivo, desplazando cualquier debate externo o polémica familiar. Según reportó el medio consultado, Olmedo destacó que su postura no obedece a la búsqueda de nuevas confrontaciones, pero sí implica una clara delimitación respecto a las menciones públicas que reciben tanto ella como su hijo en la esfera televisiva y familiar.

De acuerdo con la información publicada, Paola Olmedo detalló que el proceso de divorcio con José María Almoguera se encuentra prácticamente resuelto, anunciando que la firma está prevista “ya, por suerte, ya casi finiquitado”, lo que indica un cierre inminente de esta etapa personal. La empresaria afirmó que los trámites legales experimentaron un avance significativo en las semanas recientes, lo que ha acelerado la conclusión del vínculo matrimonial surgido con el hijo de Carmen Borrego.

El medio relató que Olmedo, después de un tiempo de silencio relativo, decidió salir al paso de los comentarios y debates en medios televisivos, en los que su figura fue recurrentemente mencionada a raíz de la separación. La que fuera nuera de Carmen Borrego insistió en que no consentirá que se la señale sin la posibilidad de defender su versión y, aunque dijo no haber sido ella quien optó por la notoriedad pública, dejó claro que responderá si lo considera oportuno. “He callado muchísimo, siempre, diría”, afirmó la empresaria, lo que sugiere que dispone de información no revelada y que ha optado por la discreción hasta el momento.

En el contexto de recientes bromas televisivas sobre un presunto documental en el que podía exponer su versión acerca de la separación y los vínculos con el clan Campos, Olmedo rechazó la realización de cualquier proyecto de ese tipo. “No, no voy a hacer nada de eso”, aseguró, aunque añadió que no puede garantizar nunca hacerlo en el futuro: “Ahora no, ahora no”, matizó. Esta aclaración dejó abierta, aunque distante, la opción de hablar públicamente si lo considera necesario más adelante.

Paola Olmedo expuso una diferencia fundamental con el resto de figuras del entorno mediático familiar al recordar que no eligió la vida pública, enfatizando: “Yo no elegí ser pública. Esa es la diferencia, que yo no lo elegí”. Así, defendió su derecho a la privacidad y a no ser tratada como un personaje de la prensa del corazón, lo que, según consignó el medio, marca su posición respecto al resto del clan Campos.

Además, Olmedo dedicó mensajes directos a los miembros de la familia Borrego y Campos, manifestando que su papel como madre del nieto del clan no debe ser ignorado en los conflictos que puedan llegar a ventilarse públicamente. “Que no se olvide nadie que soy la madre de su nieto”, apuntó refiriéndose a Carmen Borrego y extendió este mensaje a todo el entorno, exigiendo respeto para su hijo y su función materna. Subrayó que cualquier situación conflictiva o pronunciamiento público debería considerar siempre ese factor.

En cuanto a su futuro inmediato, la manicurista dejó asentado que no busca protagonismo mediático. Aseguró que su actitud es la de no iniciar disputas, aunque reaccionará si percibe que se la descalifica. Esta determinación surge tras largos meses de velar por la privacidad familiar y confirma, según publicó el medio, el deseo de Olmedo de avanzar con independencia de los temas de la agenda mediática de la familia Campos.

El desarrollo de los acontecimientos en torno a su separación y la cercanía del cierre definitivo en el ámbito judicial permiten a Paola Olmedo centrar sus esfuerzos en mantener un entorno estable y seguro para su hijo. El avance del proceso de divorcio y la reivindicación constante de su privacidad y su rol de madre constituyen, tal como detalló la fuente, los ejes fundamentales de su actual posicionamiento público.