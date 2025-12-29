Agencias

Nace la Copa Campeones, la primera liga nacional de baloncesto para personas con discapacidad intelectual

La acb anuncia un torneo pionero que permitirá a jóvenes con capacidades diversas mostrar su talento y pasión, en una cita que busca destacar la igualdad, el esfuerzo y la integración con el deporte como motor social

La organización de la primera liga nacional de baloncesto para personas con discapacidad intelectual avanza con la presentación oficial prevista para el jueves 8 de enero a las 12:00 en la sede Family Bankers Office del Banco Mediolanum en Madrid, según informó la acb. Este acto marcará el inicio de la Copa Campeones, una competición nacional pionera que reunirá a jóvenes con capacidades diversas, quienes competirán bajo los colores de los diferentes equipos de la acb, según informó el organismo en un comunicado.

La acb comunicó que esta nueva liga, denominada Copa Campeones, busca impulsar la inclusión en el deporte ofreciendo un espacio a chicos y chicas con discapacidad intelectual para mostrar su talento en las canchas, a la vez que fomenta valores asociados al baloncesto como la superación personal, la diversión conjunta y el compañerismo. El medio señaló que el lanzamiento de esta liga significa un paso adicional en el compromiso social de la acb con las iniciativas de deporte inclusivo a nivel nacional y proporciona una plataforma única para visibilizar a los deportistas con discapacidad intelectual.

Según explicó la acb, la organización apuesta porque la Copa Campeones funcione como una oportunidad para que los participantes, al defender las camisetas de los clubes de la liga, logren consolidar un sentimiento de pertenencia y motivación. Tal como publicó el organismo, la competición iniciará en el transcurso de enero, representando la primera vez que se desarrolla una liga de estas características a escala nacional, y una de las pioneras a nivel mundial.

La acb planteó que esta iniciativa, enmarcada dentro de su política de responsabilidad social, busca consolidar el papel del baloncesto como motor de integración social. La liga nacional está diseñada para dar visibilidad a los talentos de jóvenes con discapacidad intelectual y reafirmar el compromiso del deporte profesional con la igualdad de oportunidades en España.

De acuerdo con la información facilitada por la acb, la liga servirá también para poner en valor a las familias, al entorno social y a las entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual, involucrando a clubes, instituciones y organizaciones especializadas en el desarrollo del torneo.

El organismo subrayó que la Copa Campeones espera contribuir a la normalización de la discapacidad intelectual a través del deporte y convertir los valores positivos del baloncesto en un referente para la sociedad. Según consignó la acb, esta competición refuerza la visión de que el baloncesto puede ser un factor clave para la inclusión, el desarrollo personal y la integración de todos.

