LG presenta los monitores UltraGear evo, con escalado de imagen con IA y un modelo 5k de 52 pulgadas

LG ha presentado nuevos monitores para 'gaming' que incorporan la inteligencia artificial para escalar la calidad de imagen a 5K sin tener que depender de la actualización de la GPU, a los que acompaña "el monitor gaming 5K2K más grande del mundo", de 52 pulgadas.

UltraGear evo es la nueva serie de monitores 'gaming' de LG, que la compañía tecnológica presentará en la feria de electrónica de consumo CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos), donde subrayará su capacidad para "expandir los límites de los juegos de alta resolución".

Los monitores de esta nueva serie ofrecen resoluciones 5K con una solución de inteligencia artificial integrada en ellos, que escala la calidad de la imagen sin necesidad de actualizar la GPU, como ha informado en una nota de prensa.

El primero modelo es LG UltraGear evo GX9 de 39 pulgadas (39GX950B), en el que LG ha empleado la tecnología de panel OLED con la estructura 'Primary RGB Tandem', que utiliza pilas independientes de elementos RGB -rojo, verde y azul- para producir luz.

Con ello, LG asegura que su nuevo monitor ofrece "mayor brillo, precisión de color y durabilidad del panel con negros perfectos y colores realistas".

El monitor UltraGear evo GX9 presenta una pantalla ultra ancha 21:9 con curvatura 1500R, que ofrece una densidad de píxeles de 142 ppp y cuenta con certificación VESA DisplayHDR True Black 500.

Está diseñado para adaptarse a diferentes géneros de juego con su 'Modo Dual', que permite pasar de manera fluida de una tasa de refresco de 165Hz con resolución 5K2K y a 330Hz en WFHD, con un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms (GtG).

Un segundo modelo de la serie es LG UltraGear evo G9 de 52 pulgadas (52G930B), "el monitor gaming 5K2K más grande del mundo", según ha apuntado la compañía tecnológica, que lo dirige no solo a los jugadores de videojuegos, sino también a empresas y al sector médico.

Este monitor de gran formato ofrece una frecuencia de actualización de 240Hz y una curvatura de 1000R para aumentar la inmersión. Ofrece colores y contraste validados por VESA Display HDR 600.

LG UltraGear evo GM9 de 27 pulgadas (27GM950B) cierra los modelos con los que debuta la serie UltraGear evo. También emplea la tecnología de escalado con IA 5K, y ofrece 2.304 zonas de atenuación local que se combina con la ingeniería de distancia óptica cero, que minimiza la separación entre el panel y el LED, para ofrecer una alta luminancia y una precisión de contraste refinada.

Este monitor también admite el modo dual, que permite alternar entre 165Hz a resolución 5K y 330Hz a QHD, junto con un rápido tiempo de respuesta de 1 ms (GtG). Cuenta con la certificación VESA DisplayHDR 1000 y un brillo máximo de hasta 1.250 nits.