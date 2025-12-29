La convocatoria Misiones 2025 destina 139 millones para fomentar la investigación a través de 35 proyectos cooperativos

Un total de 18 de los proyectos seleccionados integran propuestas de carácter dual, vinculadas directamente con el Plan Industrial Tecnológico para la Seguridad y la Defensa y que reciben una dotación de 80 millones de euros. Estas iniciativas, que abarcan tanto aplicaciones civiles como de defensa, forman parte del paquete de 35 proyectos cooperativos financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la convocatoria Misiones 2025. Según informó el medio, la decisión representa un paso relevante dentro de los esfuerzos para reforzar la autonomía tecnológica estratégica del país.

De acuerdo con la información difundida, el Ministerio ha canalizado un presupuesto global de 139 millones de euros a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). La medida busca impulsar la colaboración público-privada en actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), así como abordar desafíos transversales que inciden en la base de conocimiento y tecnología de las empresas que operan en España. Entre los objetivos centrales destacan el fomento de la investigación orientada a retos estratégicos y el avance en materia de seguridad y defensa tecnológica.

El medio detalló que la resolución definitiva de la convocatoria Misiones Ciencia e Innovación para el año 2025 adjudica fondos a 35 proyectos cooperativos seleccionados en función de su capacidad para responder a desafíos considerados estratégicos para la economía y la sociedad española. Según publicó la fuente, estas iniciativas involucran a un total de 150 empresas, de las cuales 87 corresponden a pequeñas y medianas empresas (pymes), que concentran el 55% de la asignación total con un monto de 75,8 millones de euros.

La participación de las pymes se refleja también en su protagonismo como líderes de proyectos. En 13 de las 35 propuestas adjudicatarias, este segmento asume el liderazgo, consolidando su papel en la dinamización del tejido empresarial innovador, consignó el medio. Esta proporción refuerza la orientación de la política pública hacia el fortalecimiento de empresas de menor escala, reflejando los esfuerzos por equilibrar el acceso a la financiación y la ejecución de investigaciones avanzadas.

El análisis de la distribución geográfica muestra que la Comunidad de Madrid encabeza tanto el volumen de financiación percibida como el número de propuestas lideradas, seguida por el País Vasco, Cataluña y Galicia. Esta tendencia señala la concentración de actividad innovadora en estos territorios. El medio informó que las adjudicaciones reflejan la competitividad y capacidad de gestión de proyectos de alto impacto por parte de entidades radicadas en estas comunidades.

Respecto a la tipología de los proyectos apoyados, el medio indicó que, además de las 18 propuestas de carácter dual enfocadas en seguridad y defensa, las restantes iniciativas abordan temáticas diversas relacionadas con los grandes retos de la economía, la sociedad y la tecnología. Todas las acciones seleccionadas presentan un enfoque cooperativo, estimulando la colaboración entre empresas y entidades del sistema nacional de innovación.

La duración de los proyectos se fija en tres o cuatro años, con una fecha de inicio prevista para el 1 de enero de 2026, según reportó la fuente. Este calendario permite planificar en el medio plazo las actividades de desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas. A través de esta planificación, el Ministerio busca crear un entorno propicio para la maduración de iniciativas innovadoras.

El medio subrayó que la convocatoria se enmarca en una estrategia estatal más amplia que prioriza la inversión en I+D+I como motor para mejorar la autonomía y la capacidad tecnológica de España. Los recursos asignados proceden de programas nacionales que tienen como finalidad potenciar sectores estratégicos mediante la promoción de avances científicos y tecnológicos.

La resolución definitiva, tal como explicó la fuente, contribuye también a la integración de capacidades industriales y tecnológicas del país, reforzando la competitividad en mercados internacionales y la capacidad de respuesta frente a desafíos globales. Este impulso financiero y estratégico representa una apuesta por el desarrollo sostenido de proyectos con impacto tangible en el tejido productivo y en la soberanía tecnológica de España.

En suma, la convocatoria Misiones 2025, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del CDTI, distribuye 139 millones de euros entre 35 proyectos cooperativos orientados a desafíos estratégicos, con un notable protagonismo de pymes, prioridades en seguridad y defensa, y un destacado liderazgo territorial de Madrid, País Vasco, Cataluña y Galicia, según la información detallada por el medio.