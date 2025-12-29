Agencias

La CNMC desregula el mercado mayorista de terminación de llamadas fijas

La resolución afecta a operadoras de telefonía fija, eliminando controles a estos servicios en el plazo de seis meses mientras organismos europeos han abordado el descenso sostenido en el tráfico y la caída de ingresos, según fuentes oficiales

En el proceso previo a la resolución final, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) valoró tanto las observaciones de la Comisión Europea como los comentarios recibidos en la consulta pública efectuada a mediados de mayo, según detalló la entidad en su comunicado. A partir de esta evaluación, la CNMC ha decidido eliminar los controles regulatorios sobre el mercado mayorista de terminación de llamadas fijas, medida que afectará a las operadoras de telefonía en este segmento en un plazo de seis meses, tal como reportó la propia CNMC.

De acuerdo con la información difundida por la CNMC, el servicio de terminación fija posibilita que un cliente de un operador —sea móvil o fijo— pueda establecer comunicación con usuarios de telefonía fija de otras compañías. Para ello, la operadora que origina la llamada transfiere un pago por terminación a la titular de la red que recibe la comunicación. Este esquema hace que todas las empresas de telefonía fija desempeñen simultáneamente el papel tanto de proveedoras como de clientas de sus rivales, ya que intercambian llamadas entre sus usuarios de forma constante.

El análisis realizado por la CNMC señala una tendencia descendente en el uso de llamadas de voz fija, con cifras que evidencian una reducción sostenida. Desde el año 2020, el tráfico en el segmento residencial disminuyó aproximadamente un 65%, mientras que en el ámbito empresarial la caída se acercó al 35%. En relación a los ingresos mensuales promedios por cada línea, estos pasaron de 3,39 euros a 1,96 euros en el periodo revisado, según expuso el organismo. La proporción del tráfico de voz fija respecto al tráfico total, que incluye tanto servicios fijos como móviles, representa únicamente un 7,4%.

Según los datos incluidos en el informe de la CNMC, Telefónica encabeza la cuota de mercado en el tráfico de telefonía fija, con un 41%. MasOrange se sitúa en el segundo puesto alcanzando un 29%. Estos porcentajes reflejan el dominio de dos compañías principales en el sector, aunque todos los operadores en el mercado están implicados en la prestación y recepción de servicios de terminación fija.

En el apartado mayorista, la investigación de la CNMC indica que cada operador ejerce de monopolista dentro de su propia red. Según describió la entidad, el marco normativo europeo limita las posibilidades de que surjan precios excesivos, ya que establece un tope de 0,07 céntimos por minuto para las tarifas mayoristas de terminación fija en toda la Unión Europea. Así, la CNMC determinó que no existen elementos que apunten a un riesgo de precios inflados en el contexto actual.

Junto a esta conclusión sobre los precios, el organismo regulador español expresó que tampoco anticipa la aparición de otras prácticas restrictivas de la competencia, tales como el bloqueo de acceso a la red o la aplicación de condiciones discriminatorias entre operadores. La CNMC precisó que, ante eventuales situaciones de este tipo, posee mecanismos de intervención disponibles, como la resolución de conflictos o la imposición de obligaciones simétricas a los operadores involucrados.

El medio oficial detalló, además, que el proceso que condujo a la decisión de desregular el mercado incluyó tanto el análisis propio de la CNMC como el examen de las aportaciones de la Comisión Europea. Así lo subrayó la entidad, que destacó la importancia de las consultas públicas realizadas y de la colaboración con organismos comunitarios en la evaluación de las medidas regulatorias más adecuadas para el sector.

Las obligaciones regulatorias a las que están sujetas actualmente las operadoras en el segmento mayorista de terminación de llamadas fijas se mantendrán vigentes durante los seis meses siguientes a la aprobación de la resolución. Trascurrido este plazo, tales restricciones quedarán sin efecto, en línea con la tendencia observada en otros países europeos y fundamentada en el descenso del peso de la telefonía fija tradicional frente a los servicios móviles y otras alternativas de comunicación.

Finalmente, la CNMC dejó abierta la posibilidad de intervenir de nuevo en este mercado si se producen cambios inesperados en las condiciones de competencia o aparecen conductas no contempladas en la normativa vigente europea, reafirmando su papel como garante del correcto funcionamiento del sector, según consignó el propio organismo en su comunicado oficial.

