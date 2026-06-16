El Banco de Japón eleva al 1% el tipo de interés de referencia, en máximos desde 1995

El Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha decidido aumentar en 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia, que pasará a ser del 1%, en lo que supone la primera subida de la tasa a la facilidad de depósito en seis meses, hasta alcanzar su mayor nivel desde 1995, según ha anunciado este martes la institución.

La decisión fue adoptada por una amplia mayoría de 7 a 1 en un Consejo que en esta reunión no contó con la presencia del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, hospitalizado la semana pasada por la infección de un quiste hepático.

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De este modo, tal y como se esperaba, el Banco de Japón reanuda la senda alcista de su política monetaria, tras las subidas de diciembre y enero de 2025, después de haber dado comienzo en 2024 al ciclo de endurecimiento con subidas en marzo y julio de ese año.

En su análisis, la institución destaca que la economía de Japón se ha recuperado moderadamente, aunque se ha observado "cierta debilidad", en parte debido al impacto de la crisis de Oriente Próximo, mientras que el consumo privado se ha mantenido sólido en un contexto de mejora del empleo y de los ingresos, si bien se ha observado debilidad en la confianza de los hogares.

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"Es probable que el crecimiento económico de Japón se desacelere, ya que el aumento de los precios del petróleo, reflejo del impacto de la situación en Oriente Próximo, reducirá las ganancias empresariales y los ingresos reales de los hogares", prevé la entidad, que sigue confiando en que la economía continúe creciendo moderadamente, aunque a un ritmo más lento.

En cuanto a los precios, considera que las expectativas de inflación han aumentado moderadamente y ve probable que el IPC de referencia, que excluye los alimentos frescos, se acelere hasta superar claramente el 2%, ya que se prevé que el encarecimiento del crudo eleve los precios, principalmente de la energía y los bienes.

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Posteriormente, con la disminución de los efectos de los altos precios del petróleo crudo, se espera que la tasa disminuya hasta situarse en torno al 2%.

REDUCE LAS COMPRAS DE BONOS

Además de elevar el tipo de interés de la facilidad de depósito, el Consejo del Banco de Japón decidió también por una mayoría de 7 a 1 acometer una reducción cada trimestre de unos 200.000 millones de yenes (1.076 millones de euros) en el importe de sus compras mensuales de bonos soberanos hasta enero-marzo de 2027.

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Asimismo, a partir de abril de 2027, la entidad prevé que el monto de sus compras mensuales de deuda japonesa será de aproximadamente de 2 billones de yenes (10.760 millones de euros).

En cualquier caso, el Banco de Japón ha asegurado que en el caso de un rápido aumento de las tasas de interés a largo plazo, "responderá con agilidad", pudiendo aumentar el importe de dichas compras de bonos y realizando operaciones de compra a tipo fijo.

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