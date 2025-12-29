Guterres pide a los líderes mundiales que "elijan a las personas y al planeta, en lugar de al dolor" en 2026

Las estimaciones presentadas por António Guterres calculan que más de 200 millones de personas en todo el mundo requieren ayuda humanitaria, mientras alrededor de 120 millones se encuentran desplazadas a causa de guerras, crisis, desastres naturales o persecuciones. Según consignó el medio Europa Press, el Secretario General de la ONU planteó que estos datos reflejan un marcado desequilibrio en cuanto a la asignación de recursos globales y urgió a la comunidad internacional a modificar sus prioridades para mejorar la vida de la población y fortalecer la justicia.

De acuerdo con Europa Press, el máximo responsable de Naciones Unidas realizó un llamamiento a los líderes globales, solicitando que en 2026 prioricen a “las personas y al planeta, en lugar del dolor”. En un mensaje difundido por Año Nuevo, Guterres alertó que el mundo inicia el año en una “encrucijada”, destacando la división y el ambiente de caos e incertidumbre, el aumento de la violencia, el colapso ambiental y la persistencia de graves violaciones del Derecho Internacional. El funcionario instó a que nadie se desentienda del porvenir colectivo, enfatizando que “nuestro futuro depende de que actuemos colectivamente con valentía”.

En este contexto, Europa Press reportó que Guterres expresó su preocupación por el incremento del gasto militar, el cual, para 2024, alcanza los 2,7 billones de dólares (alrededor de 2,29 billones de euros), lo que representa un crecimiento cercano al diez por ciento respecto al año anterior. Explicó, además, que esta cifra es trece veces superior a la totalidad de la ayuda destinada al desarrollo y equivale al producto interno bruto de todo el continente africano. El titular de la ONU consideró necesario invertir más recursos en la reducción de la pobreza y menos en conflictos armados. “Para que el mundo se vuelva más seguro, hay que empezar por invertir más en la lucha contra la pobreza y menos en las guerras. Tiene que prevalecer la paz”, manifestó.

En sus declaraciones, detalló también el fuerte contraste que existe entre el gasto militar y las necesidades globales básicas. Europa Press recogió el dato de que un informe presentado por el propio Guterres en septiembre sostenía que menos del 4% del gasto militar de 2024 —unos 93.000 millones de dólares (alrededor de 79.040 millones de euros)— sería suficiente para erradicar el hambre mundial de cara al año 2030. Además, la publicación mencionó que con un poco más del 10% de esos fondos —285.000 millones de dólares (unos 242.200 millones de euros)— sería posible vacunar a la totalidad de los niños del planeta, y con cinco billones de dólares (alrededor de 4,24 billones de euros) se podría cubrir doce años de educación de calidad para todos los niños en países de ingresos bajos y medios.

Otro de los factores destacados gira en torno al impacto en el empleo vinculado a la asignación presupuestaria. Europa Press detalló que invertir mil millones de dólares (aproximadamente 850 millones de euros) en el ámbito militar crea 11.200 puestos de trabajo, mientras que la misma cantidad en educación genera 26.700 empleos, en sanidad 17.200, y en energía limpia 16.800. Guterres recalcó que la reinversión del 15% del gasto militar —unos 387.000 millones de dólares (328.930 millones de euros)— bastaría para cubrir los costes anuales de adaptación al cambio climático en los países en desarrollo.

El reporte de Europa Press también subrayó las implicaciones ambientales de este modelo de gasto, señalando que cada euro invertido en el sector militar produce más del doble de emisiones que el mismo gasto dirigido a áreas civiles. De esta manera, el jefe de Naciones Unidas sostuvo que el mundo cuenta con los recursos necesarios para lograr mejoras sustanciales en las condiciones de vida, restaurar el planeta y garantizar un futuro más justo y pacífico.

Durante su mensaje, el Secretario General cuestionó si la dirigencia actual está escuchando las demandas sociales y preparada para actuar. Recordó que los conflictos han alcanzado una magnitud no vista desde la Segunda Guerra Mundial y que los principios fundacionales de la convivencia humana se ven amenazados por retrocesos globales. Según Europa Press, Guterres llamó a la acción colectiva bajo el lema de sumar fuerzas “por la justicia, por la humanidad y por la paz”.

El representante de la ONU manifestó su inquietud por el giro negativo que, a su juicio, experimentan las bases que sustentan la cooperación internacional. Explicó, citando a Europa Press, que el retroceso de los valores y acuerdos internacionales puede dificultar los esfuerzos hacia la paz y el desarrollo sostenible, erosionando tanto la confianza pública como los lazos que unen a los países.

En varias intervenciones, Guterres reiteró que la humanidad enfrenta problemas complejos y globales que requieren respuestas conjuntas, lo que implica que las acciones individuales resultan insuficientes. En opinión del máximo responsable de la ONU, las políticas públicas deben centrarse en la prevención de conflictos, la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible, siempre priorizando a las personas por encima de los intereses militares y económicos a corto plazo.

La publicación de Europa Press también reflejó la preocupación de Guterres por la desconexión entre la población y sus dirigentes, fenómeno que, según él, exige una respuesta más comprometida y cooperativa por parte de los gobiernos de todo el mundo. Frente a esta situación, abogó por un nuevo pacto de responsabilidad que permita afrontar las crisis contemporáneas y asegurar un porvenir común, respaldado en hechos y decisiones responsables a nivel global.