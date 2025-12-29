Envían un mensaje ES-Alert a la población de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la rambla de las Colonias

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, compartió a través de sus redes sociales la decisión de enviar una alerta a la población de Los Alcázares con el propósito de instar a la máxima precaución ante la crecida potencial de la rambla de las Colonias. Según informó la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad, esta comunicación se realizó utilizando el sistema ES-Alert, que permite difundir rápidamente advertencias en situaciones de emergencia.

De acuerdo con la información publicada por la Dirección General, la medida se tomó tras las lluvias intensas registradas en las últimas horas, que han incrementado de manera significativa el caudal de la rambla de las Colonias en el municipio de Los Alcázares. El aviso oficial recomienda no aproximarse al cauce ni a otras corrientes, abstenerse de realizar traslados innecesarios y no acceder a zonas subterráneas debido al elevado riesgo de inundación.

Tal como detalló el medio, Fernando López Miras enfatizó la importancia de obedecer las siguientes directrices: no cruzar cursos de agua a bordo de vehículos, limitar los movimientos a los estrictamente imprescindibles y evitar los sótanos o áreas bajas que puedan inundarse de manera rápida. El mensaje de alerta ES-Alert, reportó la fuente, ha sido remitido de forma directa a los teléfonos móviles de los residentes, permitiendo así una difusión inmediata de las recomendaciones de seguridad.

El sistema ES-Alert, explicó la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, constituye una herramienta que permite a las autoridades contactar de manera eficiente con la ciudadanía ante situaciones de peligro inminente derivadas de fenómenos meteorológicos adversos, como aguaceros intensos y posibles desbordamientos de cursos fluviales. La rápida activación de este mecanismo responde a la gravedad de la situación provocada por el aumento de precipitaciones en la zona durante las últimas horas.

Numerosos residentes de Los Alcázares recibieron el mensaje de la administración regional advirtiendo sobre el riesgo concreto de desbordamiento de la rambla local, lo que motivó la difusión de instrucciones claras para proteger la integridad física y los bienes materiales de la población. Las recomendaciones incluyen el alejamiento de ríos, ramblas y zonas inundables, así como la restricción de desplazamientos salvo necesidad urgente, y la prohibición de acceder a espacios subterráneos como medida preventiva frente a posibles ascensos repentinos de los niveles de agua.

Fernando López Miras, citó la Dirección General, apeló a la “prudencia y responsabilidad” de los habitantes de la localidad, enfatizando la importancia de seguir las directrices oficiales y prestar atención a las actualizaciones que pueda emitir la autoridad en las próximas horas. El mandatario regional solicitó a los vecinos no cruzar cauces ni intentar acceder a caminos o carreteras que pudieran verse afectados por el agua acumulada.

Las autoridades regionales continuarán observando de cerca la evolución del nivel del agua en la rambla de las Colonias, dispuestas a emitir nuevas comunicaciones o adoptar medidas adicionales si las circunstancias evolucionan hacia un mayor riesgo. Según consignó la Dirección General, la coordinación entre los servicios de emergencia regionales y locales se ha fortalecido con el objetivo de responder con rapidez ante cualquier incidente que derive de la inestabilidad meteorológica presente en la región.