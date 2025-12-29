Elena Irureta y Toni Acosta protagonizan 'Abuela tremenda': "Es muy raro ver comedias protagonizadas por mujeres"

Dentro del elenco de “Abuela tremenda”, Elena Irureta identificó un elemento poco frecuente en el cine: la presencia de una historia centrada por completo en mujeres y sus relaciones intrafamiliares a lo largo de tres generaciones. Según detalló Europa Press, la actriz manifestó que no es habitual encontrar guiones donde los protagonistas sean femeninos en una comedia, lo que le resultó un incentivo particular para sumarse a la producción dirigida por Ana Vázquez.

El filme, cuyo estreno está previsto para este jueves 1 de enero, representa el debut en el largometraje de la cineasta Ana Vázquez, conocida previamente por su trabajo en “Élite” y “Olympo”. Según el medio Europa Press, la dirección de Vázquez se apoya en un guion escrito por Roberto Jiménez, y la película cuenta con las actuaciones principales de Elena Irureta y Toni Acosta. La trama sigue a tres mujeres de una misma familia: Toñi, interpretada por Irureta, es una abuela con espíritu libre que, lejos de simplificar la convivencia, suele complicar la vida familiar; Daniela, caracterizada por Acosta, acaba atrapada en una rutina laboral que no le aporta satisfacción; mientras que Alexia, la nieta, desea ante todo compartir unas vacaciones con su madre y su abuela.

Europa Press reportó que, en una entrevista, Acosta subrayó la baja frecuencia con la que se producen comedias protagonizadas por mujeres, aunque reconoció que la situación empieza a cambiar, mencionando nombres como Elena Trapé, Carla Simón y Alauda Ruiz de Azúa entre las nuevas realizadoras que están ganando espacio en la narración audiovisual desde una perspectiva femenina. Para Acosta, este proceso sigue siendo un reto: explicó que las actrices cómicas deben esforzarse para encontrar su espacio y lograr que sus propios puntos de vista sean escuchados en el cine de comedia.

Irureta, por su parte, enfatizó la singularidad de una historia donde las figuras masculinas quedan al margen y los conflictos se desarrollan exclusivamente entre mujeres de varias generaciones. En palabras de la actriz, la película aborda el tema de la conciliación personal y profesional a través de la experiencia de Daniela, quien se enfrenta a la dificultad de intentar cumplir con todas sus responsabilidades sin llegar a priorizar su propio bienestar ni el de su entorno más cercano. Según consignó Europa Press, Irureta relató que, durante la lectura del guion, le sorprendió encontrar una historia donde los desafíos femeninos se exploran a fondo, lo que consideró un punto de interés poco frecuente en el género.

La directora Ana Vázquez declaró, según publicó Europa Press, que la realidad de Daniela responde a una situación social ampliamente extendida, en la que numerosas bajas laborales se deben a episodios de depresión relacionados con la imposibilidad de llegar a todas las demandas familiares y profesionales. Vázquez explicó que la ficción sirve de reflejo a esta problemática, exponiendo cómo muchas madres se debaten entre cumplir a la perfección tanto en su empleo como en la crianza, sin conseguirlo y sin dejar espacio para su autocuidado. La directora añadió que este dilema se representa de forma exagerada en la trama, pero responde a una verdad reconocible para muchas personas.

El elenco de “Abuela tremenda”, además de Irureta y Acosta, incluye a Carla Pastor, Carlos Serrano, Santiago Alverú, Gorka Aguinagalde, Kandido Uranga, Esperanza Elipe, Ramón Ibarra, Darío Moncloa, Adrián Gámiz y Sofía González, según informó Europa Press. La película también destaca por poner en primer plano la dinámica generacional entre los personajes femeninos, explorando los diferentes modos en que abuela, madre y nieta entienden la conciliación e intentan responder a las expectativas y limitaciones impuestas por la sociedad según su momento vital.

Europa Press recogió que las actrices reflexionaron sobre el recorrido que aún queda para lograr una representación equitativa de las mujeres en diferentes géneros cinematográficos, sobre todo en la comedia. Acosta opinó que, si bien existen cambios, todavía persisten obstáculos derivados de la presión por lograr un desempeño óptimo en todos los aspectos de la vida, lo que lleva a relegar el cuidado personal. Para Acosta, “queda mucho camino porque en algunas cosas estamos peor”, aludiendo al costo personal y emocional que enfrentan quienes buscan responder a todas las expectativas. La conversación llevó a la actriz a subrayar que la película consigue mostrar de forma directa cómo la mujer tiende a sacrificar su interés personal en su esfuerzo por cumplir con todas sus obligaciones sociales y familiares.

La participación de un guionista masculino, Roberto Jiménez, en una historia protagonizada y centrada en mujeres también se consideró notable por las protagonistas. Las actrices subrayaron que, aunque cada vez existen más realizadoras abordando temas femeninos, la comedia continúa siendo un territorio donde la mirada de las mujeres busca su espacio distintivo, una de las razones por las que, según indicó Acosta, la película “puede romper esquemas”.

El estreno de “Abuela tremenda” amplía el repertorio de historias protagonizadas por mujeres en la pantalla grande, dentro de un contexto donde, de acuerdo a lo reportado por Europa Press, las producciones de comedia aún muestran desequilibrios en la representación de la perspectiva femenina. La recepción de la película, junto con la narrativa de sus protagonistas y creadora, coloca el foco en los desafíos actuales de la conciliación personal y profesional, así como en la necesidad de espacios propios para las voces femeninas dentro del género.