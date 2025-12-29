El Atlético de Madrid conquista el XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures tras vencer al Villarreal

Íñigo Asorey se consolidó como una de las figuras más destacadas del XXIX Torneo Internacional LaLiga FC Futures, al realizar intervenciones clave bajo los tres palos y sostener la victoria de su equipo en los momentos de mayor presión. Según publicó la agencia de noticias que cubrió el evento, el Atlético de Madrid se aseguró el título en el torneo Sub-13 al derrotar al Villarreal CF con un marcador de 1-0, en una final que tuvo como escenario el Estadio de Gran Canaria.

De acuerdo con la información proporcionada por la misma fuente, el equipo rojiblanco alcanzó su quinto trofeo en esta competición tras dos años desde su último triunfo. La única anotación del encuentro, convertida por Jaime Carnicero, resolvió el enfrentamiento ante un Villarreal que incrementó su intensidad durante la segunda mitad y forzó a la defensa del Atlético a retroceder en el campo. Durante esa fase, las acciones de Asorey resultaron fundamentales para evitar el empate y conservar la ventaja mínima hasta el silbatazo final.

El torneo, según detalló la agencia, reunió a canteras consideradas entre las más relevantes del fútbol español, caracterizándose la final por un alto nivel competitivo y equilibrio entre ambos conjuntos. El Atlético supo administrar su ventaja desde el tanto marcado, mientras que el Villarreal buscó alternativas para igualar, encontrándose repetidas veces con la resistencia del portero rojiblanco.

En cuanto al partido por el tercer puesto, el Real Madrid obtuvo el bronce al imponerse al Valencia CF por 5-2, consigna la misma fuente. Hugo Fernández, delantero del conjunto blanco, marcó en dos ocasiones, con lo que se convirtió en el máximo artillero del certamen con un total de cinco goles. Por su parte, Ibai García, portero del conjunto valencianista, fue distinguido como el mejor en su posición a lo largo del campeonato.

El reconocimiento individual más importante recayó en Vicente Víctor Correa, conocido como ‘Viti’, defensa del Atlético de Madrid, quien recibió el galardón de MVP por su desempeño durante toda la competición, según consignó la agencia responsable de la cobertura del evento. Esa edición estuvo organizada por LaLiga, la Fundación José Ramón de la Morena y la UD Las Palmas, mientras que Lojman Resorts figuró como promotor.

Tal como informó el medio, el desarrollo del torneo reflejó la capacidad de los equipos participantes para gestionar tanto la presión como las exigencias de un calendario intenso para futbolistas de tan corta edad. Las actuaciones individuales, como las de Asorey y Fernández, subrayaron el nivel y el potencial que emerge de estas canteras, además del trabajo coordinado entre los técnicos y organizadores. Las premiaciones tras la final reconocieron no solo a los equipos sino también a los jugadores que destacaron en cada demarcación.

La edición número veintinueve de este tradicional certamen se celebró en la isla de Gran Canaria y contó con equipos representativos de los clubes más importantes de España. Los organizadores remarcaron la relevancia de estas iniciativas para la promoción del fútbol base nacional, con énfasis en la formación integral de los jóvenes deportistas y el fomento del juego limpio y la convivencia entre los participantes.