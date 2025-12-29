Desarticulado en Vigo un grupo criminal colombiano dedicado a asaltar a empresarios de origen chino por toda España

La colaboración entre la Unidad de Extranjería de Vigo e Interpol, con la participación de la Policía colombiana, resultó clave para confirmar que el líder del grupo criminal utilizaba un pasaporte auténtico, pero emitido con datos inventados en su país de origen. Este dato, verificado por las autoridades internacionales, permitió determinar la verdadera identidad del principal responsable del grupo y se convirtió en uno de los elementos fundamentales en la operación policial que desarticuló a la banda, según publicó la Policía Nacional.

De acuerdo con la información difundida por este cuerpo y reportada por el medio de referencia, la investigación se centró en una organización que actuaba en varias provincias españolas. Los tres arrestados, de nacionalidad colombiana, planificaban asaltos contra empresarios de origen chino establecidos en distintas localidades como Granada, Ávila, Puertollano (Ciudad Real), Málaga y Vigo. El medio detalló que el grupo seleccionaba a sus víctimas entre comerciantes, estudiando sus movimientos y aprovechando momentos en los que los empresarios se encontraban en sus viviendas particulares para cometer los robos. El propósito de la organización era obtener importantes sumas de dinero y objetos de valor, centrándose especialmente en domicilios de comerciantes que, por su actividad empresarial, podían manejar grandes cantidades de efectivo.

La investigación policial determinó que estos delitos presentaban un patrón similar en todas las provincias afectadas, ya que los integrantes del grupo utilizaban métodos coordinados y precisos para entrar sin ser detectados y reducir los tiempos de actuación, minimizando la posibilidad de intervención policial inmediata. Según consignó la Policía Nacional, el principal sujeto implicado recurrió a la falsificación de identidad con el objetivo de eludir la acción de la justicia española y dificultar su rastreo a lo largo de los meses de investigaciones que precedieron a las detenciones.

La confirmación de la identidad verdadera del líder del grupo fue posible gracias a la coordinación establecida por la Unidad de Extranjería de Vigo, que solicitó formalmente datos a las autoridades colombianas por medio de Interpol. Una vez que la policía del país sudamericano confirmó que el pasaporte del detenido había sido expedido con una identidad falsa, los agentes españoles pudieron proceder a su plena identificación, según detallaron fuentes policiales.

Todos los miembros de la organización fueron capturados en Vigo a inicios de 2024 y, tras pasar a disposición judicial, se dictó su ingreso en prisión. El juez tomó esta decisión tanto por la reiteración de los hechos delictivos atribuidos al grupo como por la existencia de distintas causas penales pendientes en varios juzgados de España, informó la Policía Nacional. El proceso judicial señaló además la importancia de la cooperación internacional y el cruce de datos entre las fuerzas de seguridad para esclarecer la identidad de los implicados y reunir las pruebas necesarias para su procesamiento.

El operativo culminó con la expulsión del país de los tres detenidos, procedimiento que se completó en su totalidad durante diciembre de este año, según publicó la Policía Nacional. De ese modo, los implicados abandonaron el territorio nacional tras cumplir con los trámites legales correspondientes, en atención a la gravedad y reiteración de los delitos cometidos, así como a la presencia de procedimientos judiciales activos en su contra en distintas regiones de España.

La desarticulación de este grupo delictivo cerró una investigación iniciada ante denuncias de comerciantes de origen chino que alertaron sobre una oleada de robos con violencia en sus domicilios. Las pesquisas confirmaron que los asaltantes operaban con un patrón común: suplantaban identidades, seleccionaban objetivos conforme a patrones de actividad comercial y actuaban en distintas provincias para complicar su localización y captura, reportó la Policía Nacional. Los trabajos de vigilancia y vigilancia selectiva, junto con el cruce de información sobre movimientos migratorios y antecedentes, resultaron decisivos para que los agentes pudieran concretar las detenciones y proceder a la expulsión definitiva de los implicados.