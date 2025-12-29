Desarticulado en Vigo un grupo criminal colombiano dedicado a asaltar a empresarios de origen chino por España

El principal implicado en la red utilizó un pasaporte auténtico emitido en Colombia con datos alterados para encubrir su identidad, según reportó la Policía Nacional. Gracias a la intervención de la Unidad de Extranjería de Vigo y a la cooperación con la Policía colombiana a través de Interpol, las autoridades lograron confirmar la verdadera identidad del líder del grupo. De acuerdo con la información facilitada por las fuerzas de seguridad, las investigaciones permitieron determinar que el detenido había proporcionado documentación con una identidad fabricada. Esta identificación fue clave para el avance de la operación dirigida contra la organización.

El medio informó que el grupo criminal, compuesto por tres personas de nacionalidad colombiana, operaba en diversas localidades del territorio español. En la lista de lugares donde esta célula delictiva ejecutó asaltos figuran Granada, Ávila, Puertollano (Ciudad Real), Málaga y Vigo. La banda focalizaba sus ataques en empresarios de origen chino, seleccionando como objetivos sus viviendas privadas. Según consignó la Policía Nacional, los integrantes de la organización aprovechaban que las víctimas se dedicaban a actividades comerciales para abordar sus domicilios en momentos estratégicos, logrando sustraer objetos de valor y otros bienes materiales.

Las pesquisas realizadas por el cuerpo policial iniciaron tras detectar un patrón repetitivo en los delitos sufridos por la comunidad de empresarios chinos. El modus operandi incluía labores de vigilancia previas para identificar rutinas y movimientos de los empresarios, así como el desplazamiento de los miembros del grupo entre distintas provincias del país. Al profundizar en la investigación, los agentes comprobaron que existía un vínculo entre los asaltos en diversas ciudades y que las tres personas arrestadas formaban parte de una red criminal estructurada, detalló la Policía Nacional según lo publicado.

La intervención desarrollada en Vigo a comienzos de 2024 resultó en la detención de los tres integrantes del grupo. Posteriormente, según precisó la Policía Nacional, los arrestados fueron puestos a disposición judicial. El juzgado encargado ordenó prisión provisional para todos ellos, al contemplar tanto la reiteración de hechos delictivos como la existencia de causas pendientes en varios tribunales españoles. El medio subrayó que estas causas incluían delitos cometidos anteriormente bajo distintas identidades, lo cual complicó el seguimiento de sus antecedentes penales hasta la obtención de la documentación verídica tras la colaboración internacional mencionada.

Según relató la Policía Nacional, el proceso judicial abrió la vía para la expulsión del territorio español de los tres detenidos. La última de estas expulsiones tuvo lugar en diciembre del mismo año, como parte de las acciones destinadas a impedir la reincidencia de los implicados y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

La colaboración internacional con la Policía colombiana y la utilización de canales de Interpol permitió esclarecer la trayectoria criminal del cabecilla, quien había conseguido operar en España gracias a la documentación irregular. El trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad posibilitó no solo la desarticulación de esta célula concreta, sino también el bloqueo de futuras actividades que pudieran estar planificando en el país.

El caso evidenció la existencia de movimientos organizados orientados a la comisión de delitos específicos contra comunidades empresariales concretas. Las autoridades, en declaraciones recogidas por la Policía Nacional, destacaron la especialización del grupo en obtener información sobre víctimas vinculadas a la actividad empresarial de la comunidad china, lo que ponía en riesgo la integridad y patrimonio de los afectados.

Las operaciones desplegadas por la Policía Nacional en coordinación con cuerpos internacionales sirvieron para cerrar un ciclo delictivo que afectaba a diversas regiones y para demostrar la eficacia de los mecanismos de cooperación policial transfronteriza, resaltó el medio. Los resultados de la operación incluyen la detención, identificación y posterior expulsión de individuos a los que se atribuyen múltiples hechos delictivos a lo largo del territorio español.